Російський «кріт» у підрозділі ЗСУ коригував удари по Одещині. Фото:

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Російський «кріт» у підрозділі ЗСУ коригував удари ворога по півдню України.

В Одеській області Служба безпеки України викрила в одній із механізованих бригад Збройних сил України мобілізованого військового. Він на орендованому авто об’їжджав Одесу та прилеглі райони, щоб приховано зафіксувати на камеру телефонну пункти базування Сил оборони. Також він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах. Про це 26 серпня повідомив прес-центр СБУ.

Спецслужба завчасно викрила шпигунську активність зловмисника, задокументували її та затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта. У затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Головне розвідувальне управління Міноборони РФ працював офіцер і командир групи спеціального призначення Нацгвардії, який передавав росіянам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога. Також він зливав ворогу таємні відомості із закритої інформаційної системи Національної гвардії.