Агент російського ГРУ виявився «кротом» у лавах спецпідрозділу Нацгвардії. Фото:

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Агент російської воєнної розвідки виявився «кротом» у лавах спецпідрозділу Нацгвардії.

На Головне розвідувальне управління Міноборони РФ працював офіцер і командир групи спеціального призначення НГУ, який передавав росіянам службову інформацію про бойову роботу свого підрозділу на передовій та в тилу ворога. Також він зливав ворогу таємні відомості із закритої інформаційної системи Національної гвардії. Про це 21 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Окупанти сподівалися отримати віддалений доступ до секретної інформації про заходи з планування, підготовки та здійснення бойових операцій, а також алгоритми управління особовим складом спецпідрозділу. Однак діяльність «крота» ще на початковому етапі документувала СБУ.

Зловмисника затримали за місцем його проживання в Одесі. Також з’ясувалося, що фігурант на замовлення ГРУ підпалив військове авто у портовому місті та зафіксував пожежу на телефон. Крім того, агент мав виготовити саморобну бомбу та передати її «кур'єру» для здійснення теракту на півдні України.

Під час обшуків у затриманого знайшли смартфон, ноутбук та інші носії інформації з доказами його роботи на російську воєнну розвідку. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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