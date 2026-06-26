Бійці НГУ спалили дві російські системи С-300. Скріншот з відео

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Українські гвардійці знищили російські системи ППО у Донецькій області.

​Оператори БпЛА батальйону Black Sky 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» виявили спалили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300. Ці системи окупанти розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.

Зазначається, що внаслідок влучань російські війська втратили змогу завдавати ударів по прифронтових територіях Донеччини Бо зазвичай армія РФ використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей.

​Вартість знищеної ворожої техніки становить 50 млн дол.

​"Спартан" продовжує працювати по «глибокому тилу» росіян. Далі буде, — зазначили гвардійці.

Нагадаємо, командування Сухопутних військ ЗСУ показало, як на Вовчанському напрямку українські дрони знищили низку техніки російських загарбників, зокрема і саморобної. По ворожих цілях відпрацювали бійці батальйону «Вовкодави» 57-ї ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка.