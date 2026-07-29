Оператори НГУ знищили російський дрон-шпигун на рекордній висоті. Скріншот

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Українські гвардійці знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20.

Наприкінці липня на півдні України бійці підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group виявили і знищили цей ворожий дрон, що призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані до понад 100 км. Про це командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко 29 липня повідомив у соцмережах.

Окупанти, щоб уникнути ураження свого БпЛА, підняли «Залу» на висоту аж 6 тис. 400 м. Однак оператор українського дрона наздогнав ціль і успішно знищив її.

Цей результат вкотре підтверджує високий рівень підготовки військовослужбовців Національної гвардії України, ефективність застосування сучасних безпілотних систем та здатність виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах, — зазначив Півненко.

Нагадаємо, Нацгвардія ліквідувала відділення російських окупантів у Куп’янську на Харківщині. Під час проведення операції не було задіяно жодного бійця на полі бою, а працювали лише роботи. Опорний пункт росіян зруйнували різні типи дронів — ударні безпілотники, обладнані гранатометами й камікадзе із вибухівкою.