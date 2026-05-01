Нацгвардія за допомогою роботів знищила опорний пункт росіян у Куп'янську.

Українські роботи ліквідували відділення російських окупантів у Куп’янську на Харківщині.

По опорному пункту окупантів били різні типи дронів — ударні безпілотники, обладнані гранатометами й камікадзе із вибухівкою. Внаслідок цього пункт ворога був зруйнований, знищений склад боєприпасів, а особовий склад став «вантажем 200». Відпрацював полк «Лава» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», повідомляється на YouTube-каналі підрозділу.

Зазначається, що під час проведення операції було задіяно жодного бійця на полі бою, а працювали лише роботи. Однак за операцією стоять десятки гвардійців: планувальники, розвідники, оператори, інженери, механіки та зв’язківці.

«Хартія» і «Лава» продовжують демонструвати нову якість українського війська — технологічного, розумного, основаного на ефективності, плануванні та підготовці, — наголосили захисники.

Тим часом спікер Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що останніми місяцями обстановка на Куп’янському напрямку стала складнішою через постійні атаки окупантів, які намагаються наблизитися до міста і витіснити українські підрозділи за річку Оскіл.

Ворог використовує тактику невеликих піхотних груп і шукає способи прихованого просування, включно з використанням інженерної інфраструктури. Ключовими точками залишаються сам Куп’янськ і правий берег Оскола.

Нагадаємо, напередодні на Півдні український FPV-дрон знищив важливу ціль — самохідний 240-мм міномет 2С4 «Тюльпан» російських загарбників. Військові показали на відео момент завдання удару та наслідки влучання.