Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Український БпЛА знищив самохідний 240-мм міномет рашистів (ВІДЕО)
На Півдні український FPV-дрон знищив важливу ціль — самохідний 240-мм міномет 2С4 «Тюльпан» російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні. 30 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.
Пілоти батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї окремої механізованої бригади знищили жирну ціль — самохідний 240-мм міномет 2С4 «Тюльпан», — вказано в описі відео.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.