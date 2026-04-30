Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Український БпЛА знищив самохідний 240-мм міномет рашистів (ВІДЕО)

30 кві 2026, 22:30
На Півдні український FPV-дрон знищив важливу ціль — самохідний 240-мм міномет 2С4 «Тюльпан» російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні. 30 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

Пілоти батальйону безпілотних систем SIRIUS 118-ї окремої механізованої бригади знищили жирну ціль — самохідний 240-мм міномет 2С4 «Тюльпан», — вказано в описі відео.

На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.

