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Сили оборони вразили нафтобази у РФ, фото: Генштаб

Генштаб уточнив наслідки ударів по НПЗ 8 червня

10 чер 2026, 14:50
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Уточнено результати ураження 8 червня 2026 року об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ — нафтобази «Грушовая», НПС «Красноармейск» та ЛВДС «Красний Яр».

Про це сьогодні, 10 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

За результатами дорозвідки підтверджено додаткові результати ураження:

  • на перевалочній нафтобазі «Грушовая» в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів;
  • на нафтоперекачувальній станції «Красноармейск» у Саратовській області РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. куб. м кожний;
  • на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області РФ підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. куб. м.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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