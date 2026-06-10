Генштаб уточнил последствия ударов по НПЗ 8 июня

Силы обороны поразили нефтебазы в РФ, фото: Генштаб

https://racurs.ua/n214339-genshtab-utochnil-posledstviya-udarov-po-npz-8-iunya.html

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Уточнено результати ураження 8 червня 2026 року об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури РФ — нафтобази «Грушовая», НПС «Красноармейск» та ЛВДС «Красний Яр».

Про це сьогодні, 10 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

За результатами дорозвідки підтверджено додаткові результати ураження:

на перевалочній нафтобазі «Грушовая» в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів;

на нафтоперекачувальній станції «Красноармейск» у Саратовській області РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. куб. м кожний;

на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області РФ підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. куб. м.