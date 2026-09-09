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Силы обороны поразили военно-морскую базу «Новороссийск». Фото:
Силы обороны поразили военно-морскую базу «Новороссийск» — Генштабhttps://racurs.ua/n216120-sily-oborony-porazili-voenno-morskuu-bazu-novorossiysk-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України уразили військово-морську базу «Новороссийск» у Новоросійську Краснодарського краю Російської Федерації.
У ніч на 9 вересня на території бази, а також мазутного терміналу морського порту були зафіксовані пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.
Водночас Служба безпеки України поінформувала, що було зафіксовано:
- ураження військово-морської бази «Новороссийск» та об'єктів військової гавані;
- ураження низки кораблів Чорноморського флоту рф, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;
- ураження об'єктів зберігання мазуту;
- ураження інфраструктури термінала «Шесхаріс», яка використовується для відвантаження нафти.
Як відомо, військово-морська база «Новороссийск» є важливим пунктом базування кораблів Чорноморського флоту РФ, що використовується для технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення російських бойових кораблів.
Нагадаємо, моніторингові Telegram-канали інформували, що вночі 9 березня був атакований «Новоросійський мазутний термінал», що входить до складу Новоросійського морського торговельного порту. Цей об'єкт спеціалізується на зберіганні та перевалці мазуту й світлих нафтопродуктів, а його пропускна спроможність становить близько 4 млн т на рік.