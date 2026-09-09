Безпілотники підпалили мазутний термінал у Новоросійську. Фото:

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Ракурс

Безпілотники атакували місто Новоросійськ Краснодарського краю РФ.

Гучно у портовому російському місті було у ніч проти 9 вересня. Внаслідок атаки на території мазутного терміналу спалахнула пожежа. Міський голова Новоросійська Андрій Кравченко підтвердив виникнення пожежі, але заявив, що загоряння сталися через «падіння уламків». Про це пишуть російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

Аналітики OSINT-каналу ASTRA пишуть, що пожежа виникла на території ТОВ «Новоросійський мазутний термінал». А паблік Dnipro Osint поінформував, що були влучання по об'єктах портового комплексу, унаслідок чого пошкоджений щонайменше один резервуар мазутного термінала.

Як відомо, «Новоросійський мазутний термінал» — один із провідних підприємств Новоросійського транспортного вузла, що входить до складу Новоросійського морського торговельного порту. Цей об'єкт спеціалізується на зберіганні та перевалці мазуту й світлих нафтопродуктів, а його пропускна спроможність становить близько 4 млн т на рік.

Нагадаємо, після ударів Сил оборони України зупинили роботу нафтопереробний завод ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області та комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Слобідці Ленінградської області Російської Федерації.