Парламентские выборы в Украине состоялись 21 октября, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n124796-parlamentskie-vybory-stalo-izvestno-kto-iz-kandidatov-popadaet-v-radu-spisok.html

Ракурс

Уже известны победители нынешних внеочередных парламентских выборов на 199 мажоритарных округах, а также полностью подсчитаны 100% протоколов с результатами голосования по партийным спискам.

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Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Среди партий самую большую поддержку избирателей получила политсила «Слуга народа» — 43,16% или 6 млн 307 тыс. 097 голосов. Таким образом, эта партия получит 124 месяца в парламенте.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую поддержали 13,05% избирателей. Эта политсила получила 37 мест.

Всеукраинское объединение «Батькивщина» заняло третье место с 8,18% — это 24 места в парламенте.

«Европейская солидарность» получила 8,10% — 23 места в Верховной Раде.

На пятой строчке расположилась партия «Голос» с 5,82% — 17 мест в парламенте.

Остальные партии не преодолели проходной барьер.

С учетом мажоритарных округов, в парламент от «Слуги народа» могут пройти 255 человек, от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 43 человека, от «Батькивщины» — 26 человек, от «Европейской солидарности» — 25 человек, от «Голоса» — 20 человек.

«Слуга народа»

По списку:

Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Ирина Венедиктова Давид Арахамия Галина Янченко Михаил Федоров Александр Корниенко Анастасия Красносельская Александр Ткаченко Жан Беленюк Сергей Бабак Владислав Криклий Елена Шуляк Дмитрий Наталуха Елизавета Ясько Алексей Оржель Андрей Герус Михаил Радуцкий Денис Монастырский Данил Гетманцев Денис Малюська Андрей Холодов Гео Лерос Сергей Кальченко Микс Ткаченко Егор Чернев Святослав Юраш Павел Сушко Ирина Верещук Александр Кубраков Елена Коробкова Юлия Диденко Дмитрий Соломчук Михаил Ананченко Анна Коваленко Владлен Неклюдов Игорь Кривошеев Сергей Ионушас Александр Завитневич Вадим Струневич Владимир Воронов Юрий Аристов Юрий Кисель Вадим Галайчук Артем Ковалев Валерий Стернийчук Галина Михайлюк Роман Бабий Александр Качура Анна Новосад Артем Культенко Олег Марусяк Николай Кириченко Галина Третьякова Павел Халимон Елена Мошенец Ольга Саладуха Ольга Коваль Алина Загоруйко Олег Бондаренко Михаил Крячко Марина Бардина Людмила Марченко Иван Юнаков Дарья Володина Ольга Савченко Оксана Гринчук Владимир Козак Андрей Лысюк Александр Сова Роман Боярчук Владимир Ватрас Роман Мулик Олег Тарасов Анатолий Костюх Евгений Брагарь Виталий Безгин Ольга Арбуз Александр Салийчук Элла Репина Арсений Пушкаренко Марьян Заблоцкий Андрей Клочко Юлия Овчинникова Александр Мережко Алексей Устенко Александр Кабанов Федор Вениславский Лада Булах Евгений Петруняк Александр Мариковський Александр Федиенко Андрей Мотовиловець Анна Колесник Елизавета Богуцкая Артем Нагаевский Никита Потураев Павел Якименко Михаил Соколов Артем Кунаев Дмитрий Вяхирь Максим Павлюк Василий Мокан Роксолана Пидласого Богдан Торохтий Оксана Дмитриева Маргарита Шол Андрей Костин Руслан Горбенко Андрей Жупанин Ростислав Тистык Евгения Кравчук Нелли Яковлева Сергей Гривко Петр Павловский Ирина Аллахвердиева Елена Винтоняк Юрий Заславский Андрей Задорожный Остап Шипайло Иван Шинкаренко Ольга Совгиря Владимир Крейденко Тарас Тарасенко

По округам:

Александр Юрченко Максим Перебийнис Артем Дубнов Сергей Швец Богдан Яременко Леся Забуранная Марьяна Безуглая Дмитрий Гурин Николай Тищенко Анна Бондарь Анна Пуртова Роман Грищук Людмила Буймистер Максим Пашковский Анатолий Драбовский Ирина Борзова Вячеслав Рублев Дмитрий Кисилевский Максим Бужанский Кирилл Нестеренко Вячеслав Медяник Юрий Мысягин Сергей Демченко Анна Личман Владимир Захарченко Елена Криворучкина Юрий Корявченков Дмитрий Черный Денис Герман Роман Каптелов Владислав Бородин Сергей Северин Александр Трухин Игорь Герасименко Богдан Кицак Дмитрий Костюк Татьяна Грищенко Сергей Кузьминых Михаил Лаба Геннадий Касай Роман Соха Евгений Шевченко Сергей Штепа Юлия Яцык Павел Мельник Марина Никитина Игорь Фрис Эдуард Прощук Александр Матусевич Зиновий Андриевич Владимир Тимофийчук Олег Дунда Валерий Колюх Анна Скороход Александр Дубинский Александр Горобец Ольга Смаглюк-Василевская Николай Галушко Сергей Бунин Александр Дануца Игорь Мурдий Юрий Кузбит Олег Варонько Алексей Кузнецов Орест Саламаха Юрий Камельчук Андрей Лопушанский Александр Пасичный Александр Гайду Игорь Копытин Игорь Негулевский Артем Черноморов Максим Дырдин Артем Дмитрук Олег Колев Алексей Леонов Александр Горенюк Степан Чернявский Игорь Васильковский Сергей Колебошин Александр Ткаченко Дмитрий Налетов Андрей Боблях Анастасия Ляшенко Константин Касай Алексей Мовчан Максим Березин Александр Ковальчук Роман Иванисов Александр Аликсийчук Сергей Литвиненко Татьяна Рябуха Игорь Васильев Максим Гузенко Николай Задорожний Андрей Богданец Игорь Васильев Владимир Гевко Мария Мезенцева Александр Куницкий Андрей Одарченко Виктория Кинзбурская Юрий Здебский Александр Бакумов Евгений Пивоваров Дмитрий Любота Александр Литвинов Алексей Кучер Алексей Красов Дмитрий Микиша Павел Павлиш Виктория Вагнер Владимир Иванов Алексей Ковалев Николай Стефанчук Елена Копанчук Алексей Жмеренецкий Игорь Марчук Любовь Шпак Олег Арсенюк Андрей Стрихарский Александр Скичко Сергей Нагорняк Елена Лис Максим Заремский Георгий Мазурашу Валерий Божик Олег Семинский Антон Поляков Максим Зуев Валерий Зуб

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

По списку:

Юрий Бойко Вадим Рабинович Виктор Медведчук Наталья Королевская Сергей Левочкин Василий Нимченко Нестор Шуфрич Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак Вадм Столар Юлий Иоффе Михаил Папиев Игорь Абрамович Дмитрий Исаенко Николай Скорик Григорий Суркис Игорь Кисилев Юрий Загородний Анатолий Бурмич Юлия Левочкина Александр Колтунович Григорий Мамка Владимир Кальцев Юрий Павленко Наталья Приходько Виктор Черный Виталий Борт Михаил Макаренко Олег Волошин Татьяна Плачкова Александр Пузанов Чисто Мамоян Илья Кива Ренат Кузьмин Александр Качный Антонина Славицкая

По округам:

Александр Пономарев Александр Лукашев Федор Христенко Юрий Солод Валерий Гнатенко Владимир Мороз

«Батькивщина»

По списку:

Юлия Тимошенко Сергей Тарута Валентин Наливайченко Сергей Соболев Елена Кондратюк Иван Кириленко Андрей Кожемякин Григорий Немыря Сергей Власенко Валерий Дубиль Александр Абдуллин Иван Крулько Анжелика Лабунская Константин Бондарев Михаил Цимбалюк Виталий Данилов Ольга Белькова Алексей Кучеренко Андрей Николаенко Михаил Волынец Андрей Пузийчук Алена Шкрум Владимир Кабаненко Вадим Ивченко

По округам:

Олег Мейдич Евгений Яковенко

«Европейская солидарность»

По списку:

Петр Порошенко Андрей Парубий Ирина Геращенко Михаил Забродский София Федина Мустафа Джемилев Яна Зинкевич Ахмет Чийгоз Олег Синютка Иванна Климпуш-Цинцадзе Артур Герасимов Степан Кубов Ирина Фриз Нина Южанина Ирина Луценко Виктория Сюмар Владимир Арьев Ростислав Павленко Николай Величкович Сергей Алексеев Руслан Князевич Максим Саврасов Мария Ионова

По округам:

Николай Княжицкий Михаил Бондарь

«Голос»

По списку:

Святослав Вакарчук Юлия Клименко Кира Рудик Ярослав Железняк Александра Устинова Олег Макаров Ярослав Юрчишин Сергей Рахманин Соломия Бобровская Ольга Стефанишина Александр Курдыдык Владимир Цабаль Андрей Осадчук Роман Костенко Роман Лозинский Инна Совсун Леся Василенко

По округам:

Наталия Пипа Ярослав Рущишин Галина Васильченко

Кроме того, по мажоритарным округам в Верховную Раду IX созыва попали самовыдвиженцы и представители политсил, которые не преодолели пятипроцентный барьер:

13 округ — Петр Юрчишин (самовыдвижение)

15 округ — Лариса Билозир (самовыдвижение)

16 округ — Геннадий Вацак (самовыдвижение)

17 округ — Николай Кучер (самовыдвижение)

19 округ — Игорь Гузь (самовыдвижение)

21 округ — Степан Ивахив (самовыдвижение)

22 округ — Игорь Палица (самовыдвижение)

23 округ — Ирина Констанкечив (самовыдвижение)

37 округ — Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)

45 округ — Муса Магомедов («Оппозиционный блок»)

48 округ — Максим Ефимов (самовыдвижение)

50 округ — Руслан Требушкин («Опозиційний блок»)

51 округ — Александр Ковалев (самовыдвижение)

57 округ — Вадим Новинский («Оппозиционный блок»)

58 округ — Сергей Магера («Оппозиционный блок»)

60 округ — Дмитрий Лубинец (самовыдвижение)

64 округ — Владимир Арешонков (самовыдвижение)

68 округ — Роберт Горват (самовыдвижение)

69 округ — Виктор Балога (партия Единый Центр)

71 округ — Валерий Лунченко (самовыдвижение)

72 округ — Василий Петевка (самовыдвижение)

73 округ — Владислав Поляков (самовыдвижение)

80 округ — Сергей Минько (самовыдвижение)

83 округ — Оксана Савчук («Свобода»)

88 округ — Андрей Иванчук (самовыдвижение)

90 округ — Николай Бабенко («Белая Церковь вместе»)

102 округ — Олесь Довгий (самовыдвижение)

105 округ — Виктория Гриб («Оппозиционный блок»)

107 округ — Александр Сухов (самовыдвижение)

112 округ — Сергей Вельможный (самовыдвижение)

114 округ — Сергей Шахов (самовыдвижение)

120 округ — Ярослав Дубневич (самовыдвижение)

122 округ — Павел Бакунец («Самопомич»)

123 округ — Тарас Батенко (самовыдвижение)

126 округ — Андрей Кит (самовыдвижение)

137 округ — Алексей Гончаренко (самовыдвижение)

142 округ — Антон Киссе (самовыдвижение)

143 округ — Анатолий Урбанский (самовыдвижение)

146 округ — Юрий Шаповалов (самовыдвижение)

147 округ — Олег Кулинич (самовыдвижение)

155 округ — Виктор Мьялик (самовыдвижение)

159 округ — Андрей Деркач (самовыдвижение)

160 округ — Игорь Молоток (самовыдвижение)

165 округ — Иван Чайковский (самовыдвижение)

166 округ — Николай Люшняк (самовыдвижение)

174 округ — Александр Фельдман (самовыдвижение)

176 округ — Дмитрий Шенцев («Оппозиционный блок»)

184 округ — Игорь Колыхаев (самовыдвижение)

188 округ — Сергей Лабазюк (самовыдвижение)

191 округ — Виктор Бондарь (самовыдвижение)

192 округ — Александр Герега (самовыдвижение)

198 округ — Сергей Рудик (самовыдвижение)

200 округ — Антон Яценко (самовыдвижение)

208 округ — Валерий Давиденко (самовыдвижение)

210 округ — Сергей Коровченко (самовыдвижение)