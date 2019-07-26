Парламентские выборы: стало известно, кто из кандидатов попадает в Раду (СПИСОК)https://racurs.ua/n124796-parlamentskie-vybory-stalo-izvestno-kto-iz-kandidatov-popadaet-v-radu-spisok.htmlРакурс
Уже известны победители нынешних внеочередных парламентских выборов на 199 мажоритарных округах, а также полностью подсчитаны 100% протоколов с результатами голосования по партийным спискам.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Среди партий самую большую поддержку избирателей получила политсила «Слуга народа» — 43,16% или 6 млн 307 тыс. 097 голосов. Таким образом, эта партия получит 124 месяца в парламенте.
На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую поддержали 13,05% избирателей. Эта политсила получила 37 мест.
Всеукраинское объединение «Батькивщина» заняло третье место с 8,18% — это 24 места в парламенте.
«Европейская солидарность» получила 8,10% — 23 места в Верховной Раде.
На пятой строчке расположилась партия «Голос» с 5,82% — 17 мест в парламенте.
Остальные партии не преодолели проходной барьер.
С учетом мажоритарных округов, в парламент от «Слуги народа» могут пройти 255 человек, от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 43 человека, от «Батькивщины» — 26 человек, от «Европейской солидарности» — 25 человек, от «Голоса» — 20 человек.
«Слуга народа»
По списку:
- Дмитрий Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ирина Венедиктова
- Давид Арахамия
- Галина Янченко
- Михаил Федоров
- Александр Корниенко
- Анастасия Красносельская
- Александр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергей Бабак
- Владислав Криклий
- Елена Шуляк
- Дмитрий Наталуха
- Елизавета Ясько
- Алексей Оржель
- Андрей Герус
- Михаил Радуцкий
- Денис Монастырский
- Данил Гетманцев
- Денис Малюська
- Андрей Холодов
- Гео Лерос
- Сергей Кальченко
- Микс Ткаченко
- Егор Чернев
- Святослав Юраш
- Павел Сушко
- Ирина Верещук
- Александр Кубраков
- Елена Коробкова
- Юлия Диденко
- Дмитрий Соломчук
- Михаил Ананченко
- Анна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Игорь Кривошеев
- Сергей Ионушас
- Александр Завитневич
- Вадим Струневич
- Владимир Воронов
- Юрий Аристов
- Юрий Кисель
- Вадим Галайчук
- Артем Ковалев
- Валерий Стернийчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабий
- Александр Качура
- Анна Новосад
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Николай Кириченко
- Галина Третьякова
- Павел Халимон
- Елена Мошенец
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Алина Загоруйко
- Олег Бондаренко
- Михаил Крячко
- Марина Бардина
- Людмила Марченко
- Иван Юнаков
- Дарья Володина
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Владимир Козак
- Андрей Лысюк
- Александр Сова
- Роман Боярчук
- Владимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолий Костюх
- Евгений Брагарь
- Виталий Безгин
- Ольга Арбуз
- Александр Салийчук
- Элла Репина
- Арсений Пушкаренко
- Марьян Заблоцкий
- Андрей Клочко
- Юлия Овчинникова
- Александр Мережко
- Алексей Устенко
- Александр Кабанов
- Федор Вениславский
- Лада Булах
- Евгений Петруняк
- Александр Мариковський
- Александр Федиенко
- Андрей Мотовиловець
- Анна Колесник
- Елизавета Богуцкая
- Артем Нагаевский
- Никита Потураев
- Павел Якименко
- Михаил Соколов
- Артем Кунаев
- Дмитрий Вяхирь
- Максим Павлюк
- Василий Мокан
- Роксолана Пидласого
- Богдан Торохтий
- Оксана Дмитриева
- Маргарита Шол
- Андрей Костин
- Руслан Горбенко
- Андрей Жупанин
- Ростислав Тистык
- Евгения Кравчук
- Нелли Яковлева
- Сергей Гривко
- Петр Павловский
- Ирина Аллахвердиева
- Елена Винтоняк
- Юрий Заславский
- Андрей Задорожный
- Остап Шипайло
- Иван Шинкаренко
- Ольга Совгиря
- Владимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
По округам:
- Александр Юрченко
- Максим Перебийнис
- Артем Дубнов
- Сергей Швец
- Богдан Яременко
- Леся Забуранная
- Марьяна Безуглая
- Дмитрий Гурин
- Николай Тищенко
- Анна Бондарь
- Анна Пуртова
- Роман Грищук
- Людмила Буймистер
- Максим Пашковский
- Анатолий Драбовский
- Ирина Борзова
- Вячеслав Рублев
- Дмитрий Кисилевский
- Максим Бужанский
- Кирилл Нестеренко
- Вячеслав Медяник
- Юрий Мысягин
- Сергей Демченко
- Анна Личман
- Владимир Захарченко
- Елена Криворучкина
- Юрий Корявченков
- Дмитрий Черный
- Денис Герман
- Роман Каптелов
- Владислав Бородин
- Сергей Северин
- Александр Трухин
- Игорь Герасименко
- Богдан Кицак
- Дмитрий Костюк
- Татьяна Грищенко
- Сергей Кузьминых
- Михаил Лаба
- Геннадий Касай
- Роман Соха
- Евгений Шевченко
- Сергей Штепа
- Юлия Яцык
- Павел Мельник
- Марина Никитина
- Игорь Фрис
- Эдуард Прощук
- Александр Матусевич
- Зиновий Андриевич
- Владимир Тимофийчук
- Олег Дунда
- Валерий Колюх
- Анна Скороход
- Александр Дубинский
- Александр Горобец
- Ольга Смаглюк-Василевская
- Николай Галушко
- Сергей Бунин
- Александр Дануца
- Игорь Мурдий
- Юрий Кузбит
- Олег Варонько
- Алексей Кузнецов
- Орест Саламаха
- Юрий Камельчук
- Андрей Лопушанский
- Александр Пасичный
- Александр Гайду
- Игорь Копытин
- Игорь Негулевский
- Артем Черноморов
- Максим Дырдин
- Артем Дмитрук
- Олег Колев
- Алексей Леонов
- Александр Горенюк
- Степан Чернявский
- Игорь Васильковский
- Сергей Колебошин
- Александр Ткаченко
- Дмитрий Налетов
- Андрей Боблях
- Анастасия Ляшенко
- Константин Касай
- Алексей Мовчан
- Максим Березин
- Александр Ковальчук
- Роман Иванисов
- Александр Аликсийчук
- Сергей Литвиненко
- Татьяна Рябуха
- Игорь Васильев
- Максим Гузенко
- Николай Задорожний
- Андрей Богданец
- Игорь Васильев
- Владимир Гевко
- Мария Мезенцева
- Александр Куницкий
- Андрей Одарченко
- Виктория Кинзбурская
- Юрий Здебский
- Александр Бакумов
- Евгений Пивоваров
- Дмитрий Любота
- Александр Литвинов
- Алексей Кучер
- Алексей Красов
- Дмитрий Микиша
- Павел Павлиш
- Виктория Вагнер
- Владимир Иванов
- Алексей Ковалев
- Николай Стефанчук
- Елена Копанчук
- Алексей Жмеренецкий
- Игорь Марчук
- Любовь Шпак
- Олег Арсенюк
- Андрей Стрихарский
- Александр Скичко
- Сергей Нагорняк
- Елена Лис
- Максим Заремский
- Георгий Мазурашу
- Валерий Божик
- Олег Семинский
- Антон Поляков
- Максим Зуев
- Валерий Зуб
«Оппозиционная платформа — За жизнь»
По списку:
- Юрий Бойко
- Вадим Рабинович
- Виктор Медведчук
- Наталья Королевская
- Сергей Левочкин
- Василий Нимченко
- Нестор Шуфрич
- Сергей Ларин
- Сергей Дунаев
- Тарас Козак
- Вадм Столар
- Юлий Иоффе
- Михаил Папиев
- Игорь Абрамович
- Дмитрий Исаенко
- Николай Скорик
- Григорий Суркис
- Игорь Кисилев
- Юрий Загородний
- Анатолий Бурмич
- Юлия Левочкина
- Александр Колтунович
- Григорий Мамка
- Владимир Кальцев
- Юрий Павленко
- Наталья Приходько
- Виктор Черный
- Виталий Борт
- Михаил Макаренко
- Олег Волошин
- Татьяна Плачкова
- Александр Пузанов
- Чисто Мамоян
- Илья Кива
- Ренат Кузьмин
- Александр Качный
- Антонина Славицкая
По округам:
- Александр Пономарев
- Александр Лукашев
- Федор Христенко
- Юрий Солод
- Валерий Гнатенко
- Владимир Мороз
«Батькивщина»
По списку:
- Юлия Тимошенко
- Сергей Тарута
- Валентин Наливайченко
- Сергей Соболев
- Елена Кондратюк
- Иван Кириленко
- Андрей Кожемякин
- Григорий Немыря
- Сергей Власенко
- Валерий Дубиль
- Александр Абдуллин
- Иван Крулько
- Анжелика Лабунская
- Константин Бондарев
- Михаил Цимбалюк
- Виталий Данилов
- Ольга Белькова
- Алексей Кучеренко
- Андрей Николаенко
- Михаил Волынец
- Андрей Пузийчук
- Алена Шкрум
- Владимир Кабаненко
- Вадим Ивченко
По округам:
- Олег Мейдич
- Евгений Яковенко
«Европейская солидарность»
По списку:
- Петр Порошенко
- Андрей Парубий
- Ирина Геращенко
- Михаил Забродский
- София Федина
- Мустафа Джемилев
- Яна Зинкевич
- Ахмет Чийгоз
- Олег Синютка
- Иванна Климпуш-Цинцадзе
- Артур Герасимов
- Степан Кубов
- Ирина Фриз
- Нина Южанина
- Ирина Луценко
- Виктория Сюмар
- Владимир Арьев
- Ростислав Павленко
- Николай Величкович
- Сергей Алексеев
- Руслан Князевич
- Максим Саврасов
- Мария Ионова
По округам:
- Николай Княжицкий
- Михаил Бондарь
«Голос»
По списку:
- Святослав Вакарчук
- Юлия Клименко
- Кира Рудик
- Ярослав Железняк
- Александра Устинова
- Олег Макаров
- Ярослав Юрчишин
- Сергей Рахманин
- Соломия Бобровская
- Ольга Стефанишина
- Александр Курдыдык
- Владимир Цабаль
- Андрей Осадчук
- Роман Костенко
- Роман Лозинский
- Инна Совсун
- Леся Василенко
По округам:
- Наталия Пипа
- Ярослав Рущишин
- Галина Васильченко
Кроме того, по мажоритарным округам в Верховную Раду IX созыва попали самовыдвиженцы и представители политсил, которые не преодолели пятипроцентный барьер:
13 округ — Петр Юрчишин (самовыдвижение)
15 округ — Лариса Билозир (самовыдвижение)
16 округ — Геннадий Вацак (самовыдвижение)
17 округ — Николай Кучер (самовыдвижение)
19 округ — Игорь Гузь (самовыдвижение)
21 округ — Степан Ивахив (самовыдвижение)
22 округ — Игорь Палица (самовыдвижение)
23 округ — Ирина Констанкечив (самовыдвижение)
37 округ — Дмитрий Шпенов (самовыдвижение)
45 округ — Муса Магомедов («Оппозиционный блок»)
48 округ — Максим Ефимов (самовыдвижение)
50 округ — Руслан Требушкин («Опозиційний блок»)
51 округ — Александр Ковалев (самовыдвижение)
57 округ — Вадим Новинский («Оппозиционный блок»)
58 округ — Сергей Магера («Оппозиционный блок»)
60 округ — Дмитрий Лубинец (самовыдвижение)
64 округ — Владимир Арешонков (самовыдвижение)
68 округ — Роберт Горват (самовыдвижение)
69 округ — Виктор Балога (партия Единый Центр)
71 округ — Валерий Лунченко (самовыдвижение)
72 округ — Василий Петевка (самовыдвижение)
73 округ — Владислав Поляков (самовыдвижение)
80 округ — Сергей Минько (самовыдвижение)
83 округ — Оксана Савчук («Свобода»)
88 округ — Андрей Иванчук (самовыдвижение)
90 округ — Николай Бабенко («Белая Церковь вместе»)
102 округ — Олесь Довгий (самовыдвижение)
105 округ — Виктория Гриб («Оппозиционный блок»)
107 округ — Александр Сухов (самовыдвижение)
112 округ — Сергей Вельможный (самовыдвижение)
114 округ — Сергей Шахов (самовыдвижение)
120 округ — Ярослав Дубневич (самовыдвижение)
122 округ — Павел Бакунец («Самопомич»)
123 округ — Тарас Батенко (самовыдвижение)
126 округ — Андрей Кит (самовыдвижение)
137 округ — Алексей Гончаренко (самовыдвижение)
142 округ — Антон Киссе (самовыдвижение)
143 округ — Анатолий Урбанский (самовыдвижение)
146 округ — Юрий Шаповалов (самовыдвижение)
147 округ — Олег Кулинич (самовыдвижение)
155 округ — Виктор Мьялик (самовыдвижение)
159 округ — Андрей Деркач (самовыдвижение)
160 округ — Игорь Молоток (самовыдвижение)
165 округ — Иван Чайковский (самовыдвижение)
166 округ — Николай Люшняк (самовыдвижение)
174 округ — Александр Фельдман (самовыдвижение)
176 округ — Дмитрий Шенцев («Оппозиционный блок»)
184 округ — Игорь Колыхаев (самовыдвижение)
188 округ — Сергей Лабазюк (самовыдвижение)
191 округ — Виктор Бондарь (самовыдвижение)
192 округ — Александр Герега (самовыдвижение)
198 округ — Сергей Рудик (самовыдвижение)
200 округ — Антон Яценко (самовыдвижение)
208 округ — Валерий Давиденко (самовыдвижение)
210 округ — Сергей Коровченко (самовыдвижение)