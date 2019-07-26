В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие. Фото: "24 Канал"

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Ракурс

В Черновицкой области сегодня, 26 июля, около 9.25 часов произошло падение легкомоторного летательного аппарата. Двух мужчин, которые находились в нем, госпитализировали медики.

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Дельтаплан упал в селе Погореловка Черновицкой области. В нем находилось двое человек, которые вследствие падения пострадали. Свидетелями случившегося стали местные жители, которые вызвали на место происшествия сотрудников полиции, службы спасения и медиков. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие с травмами были в срочном порядке госпитализированы медиками в Заставновскую центральную районную больницу.

Как сообщается, в данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств падения летательного аппарата, а также личностей пострадавших.

Напомним, что ранее падение мотодельтаплана произошло в Полтавской области. По данным спасателей возгорания на месте аварии не произошло. Вследствие падения двое человек получили травмы.