Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие. Фото: "24 Канал"

В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие (ФОТО)

26 июл 2019, 14:06
999

В Черновицкой области сегодня, 26 июля, около 9.25 часов произошло падение легкомоторного летательного аппарата. Двух мужчин, которые находились в нем, госпитализировали медики.

Loading...

Дельтаплан упал в селе Погореловка Черновицкой области. В нем находилось двое человек, которые вследствие падения пострадали. Свидетелями случившегося стали местные жители, которые вызвали на место происшествия сотрудников полиции, службы спасения и медиков. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие. Фото: ГСЧС

В Черновицкой области упал дельтаплан, есть пострадавшие. Фото: ГСЧС

Пострадавшие с травмами были в срочном порядке госпитализированы медиками в Заставновскую центральную районную больницу.

Как сообщается, в данный момент на месте происшествия работают представители правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств падения летательного аппарата, а также личностей пострадавших.

Напомним, что ранее падение мотодельтаплана произошло в Полтавской области. По данным спасателей возгорания на месте аварии не произошло. Вследствие падения двое человек получили травмы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

СБУ откроет дело в отношении Порошенко по решению суда

Суд обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с заявлением о возможном захвате государственной власти последним

Новости Украины
13:42

НАБУ осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют обыски в Окружном административном суда города Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений его главой

Новости Украины
13:22

Моряки с задержанного СБУ танкера уже в Москве и говорят, что давать показания в Украине не будут

Моряки с российского танкера, задержанного Службой безопасности Украины в порту в Одесской области, прибыли в Москву и заявили, что не будут давать показания в украинском суде

Новости Украины
10:46
Новости партнеров
Загрузка...