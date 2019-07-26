Бракованные бронежилеты для армии: Луценко обвиняют в незаконном вмешательстве в расследование. Фото: "Комментарии"

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Ракурс

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Генеральный прокурор Юрий Луценко дал незаконные указания по делу о закупке Министерством обороны Украины 11 тыс. бракованных бронежилетов. Этим он незаконно вмешался в процесс расследования дела о государственных закупках в оборонном комплексе.

Об этом сегодня рассказал прокурор третьего отдела процессуального управления надзорной деятельности Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины Николай Середа во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

По словам Середы, 17 июля в ходе расследования данного дела Луценко дал указание о назначении другой экспертизы в другом экспертном учреждении. Так как сам Середа считал это указание незаконным, он его не выполнил, поскольку, по его мнению, оснований для проведения другой экспертизы в другом учреждении нет.

Середа отметил, что баллистические характеристики бронежилетов, которые исследовались во время экспертизы, не выдержали, а в целом было поставлено ​​11 тыс. некачественных бронежилетов.

Также он сказал, что на складах Минобороны бракованные бронежилеты приняли под давлением заместителя министра обороны, не уточнив его фамилии.

Кроме этого, Середа рассказал, что во время следственных действий были установлены планы Минобороны по закупке 20 тыс. бронежилетов и заметил, что необходимости в этом не было.

На складах было необходимое количество бронежилетов этого же класса. Почему было принято решение о закупке Минобороны этих бронежилетов, никто не может объяснить, — отметил Середа.

<p> Ранее «Ракурс» сообщал, что в конце июня в ГБР сообщили о проведении 40 обысков по местам жительства должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур, а также в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства по закупке бронежилетов для нужд ВСУ по завышенным ценам. <a href= "https://racurs.ua/n123653-v-gbr-prokommentirovali-segodnyashnie-obyski.html">https://racurs.ua/n123653-v-gbr-prokommentirovali-segodnyashnie-obyski.html?nocache</a></p><p> Читайте также: ГБР изъяло все 11 тыс. бронежилетов из бракованной партии, закупленной в 2019 году — Труба (ВИДЕО) <a href= "https://racurs.ua/n124398-gbr-izyalo-vse-11-tys-bronejiletov-iz-brakovannoy-partii-zakuplennoy-v-2019-godu-truba-video.html">https://racurs.ua/n124398-gbr-izyalo-vse-11-tys-bronejiletov-iz-brakovannoy-partii-zakuplennoy-v-2019-godu-truba-video.html?nocache</a></p>

Ранее «Ракурс» сообщал, что в конце июня в ГБР сообщили о проведении 40 обысков по местам жительства должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур, а также в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства по закупке бронежилетов для нужд ВСУ по завышенным ценам.