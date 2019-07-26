Я відмовив Богдану в узгодженні всіх дій із Вавришем і Ткаченком – Кличко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124800-ya-vidmovyv-bogdanu-v-uzgodjenni-vsih-diy-z-vavryshem-i-tkachenkom-klychko.html

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Віталій Кличко повідомив, що голова Офісу президента Андрій Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям — столичному забудовнику Андрію Вавришу гендиректору «1+1» Олександру Ткаченку.

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За словами Кличка, у телефонному дзвінку Богдан заявив йому про необхідність узгодження всіх дій, що стосуються процесів у столиці, із двома персоналіями. Київському голові надали право вибору, з ким із них співпрацювати — з Вавришем або Ткаченком. Про це Кличко заявив на своєму брифінгу сьогодні, 26 липня.

Після цього дзвінка, який відбувся близько трьох тижнів тому, Кличко також поспілкувався і з Вавришем. Під час їх особистої зустрічі столичного мера повідомили про можливість переїзду Офісу президента з Банкової в «Український дім». У відповідь Кличко повідомив, що «Український дім» знаходиться у володінні Державного управління справами президента, а не міської громади.

Також він зазначив, що підтвердити чутки про висунення на пост столичного мера Олександра Ткаченко він не може, так як йому про це він не заявляв.

Крім того, мер столиці спростував закиди щодо вирішальної ролі у муніципалітеті Вадима Столара. За його словами, чутки про те, що Кличко не керує містом — це лише маніпуляції, і в прийнятті рішень на міського голову впливає «тільки воля киян».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із проханням звільнити Кличко з посади голови Київської міської державної адміністрації. У Кабміні вже отримали і вивчають звернення президента про звільнення мера.