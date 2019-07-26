В Україні вимагають припинити фінансування партій із держбюджету — петиція. Фото: TV5

https://racurs.ua/ua/n124801-v-ukrayini-vymagaut-prypynyty-finansuvannya-partiy-iz-derjbudjetu-petyciya.html

Ракурс

Фінансування партій за рахунок коштів державного бюджету українці вимагають припинити і задля цього збирають голоси під відповідною петицією, створеною на сайті офіційного представництва президента України. Наразі її підписали близько 14 тис. осіб.

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Автором петиції про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні виступив український політик та громадський діяч, лідер політичної партії «Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко.

За його словами, за чотири попередні роки на фінансування статутної діяльності політичних партій із державного бюджету було виділено майже 1,5 млрд грн.

Як відомо, з 2019 року за рахунок коштів державного бюджету фінансуватимуться не лише ті політичні партії, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2% голосів виборців. На думку Томенка, впродовж п’яти наступних років держава має витратити на фінансування цих політичних сил близько 5,9 млрд грн.

Натомість автор петиції пропонує використати державні кошти на розв’язання більш важливих проблем безпеки та оборони держави, а також покращення якості життя українців. Зокрема, йдеться про фінансування армії, освіти, культури, медицини, здорового способу життя.

До завершення збору підписів під петицією про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні залишилися 90 днів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що «Партія Шарія», яку заснував відеоблогер Анатолій Шарій, отримає державне фінансування, оскільки набрала 3,1% голосів виборців на позачергових виборах до Верховної Ради.