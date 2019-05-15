Сергей Козьяков, фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/n121957-okrujnoy-adminsud-lishil-polnomochiy-predsedatelya-kvalifikacionnoy-komissii-sudey.html

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Окружной административный суд Киева лишил полномочий председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) Сергея Козьякова, а также члена комиссии Санислава Щотку.

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Соответствующее решение принято в ходе рассмотрения заявления об обеспечении иска, который поступил от Сергея Остапца и Александра Кротюка. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

Кроме того, суд обязал члена ВККСУ, который после устранения Козьяков будет исполнять обязанности председателя комиссии, немедленно ввести Остапца в ее состав.

Отмечается, что основанием для принятия такого решения суда стало окончание определенного законодательством срока полномочий Козьякова и Щотки.

Подчеркивается, что решение суда об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению независимо от обжалования.

Остапца глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк назначил кленом комиссии указом от 6 мая.

Щотку и Козьякова назначили членами ВККСУ в 2014 году. Срок полномочий членов комиссии в настоящее время составляет четыре года, однако в момент их назначения составлял шесть лет.

Напомним, в феврале ВККСУ поставила точку в вопросе, имел ли российское гражданство председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, который с момента распада Советского Союза до 1994 года работал в военном суде в России.