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Ракурс
Сергій Козьяков, фото: Gazeta.ua

Окружний адмінсуд позбавив повноважень голову кваліфікаційної комісії суддів

15 тра 2019, 19:34
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Окружний адміністративний суд Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ) Сергія Козьякова, а також члена комісії Саніслава Щотку.

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Відповідне рішення ухвалене у під час розгляду заяви про забезпечення позову, яка надійшла від Сергія Остапця та Олександра Кротюка. Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду.

Крім того, суд зобов’язав члена ВККСУ, котрий після усунення Козьякова буде виконувати обов’язки голови комісії, негайно ввести Остапця до її складу.

Зазначається, що підставою для ухвалення такого рішення суду стало закінчення визначеного законодавством строку повноважень Козьякова та Щотки.

Наголошується, що ухвала суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню незалежно від оскарження.

Остапця очільник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк призначив кленом комісії указом від 6 травня.

Щотку та Козьякова призначили членами ВККСУ у 2014 році. Термін повноважень членів комісії тепер становить чотири роки, проте в момент їх призначення становив шість років.

Нагадаємо, у лютому ВККСУ поставила крапку в питанні, чи мав російське громадянство голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, котрий з моменту розпаду Радянського Союзу до 1994 року працював у військовому суді в Росії.

Джерело: Ракурс


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