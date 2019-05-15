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Атомне бомбардування Хіросіми відбулося 6 серпня 1945 року, фото: lllolll.RU

У Хіросімі провели перевірку списків померлих внаслідок атомного бомбардування (ФОТО)

15 тра 2019, 18:38
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В японському місті Хіросіма сьогодні відбулася щорічна процедура повітряного просушування та перевірки списків людей, котрі померли внаслідок атомного бомбардування міста.

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Імена та дати смерті 314 тис. 118 осіб записані у 116-ти списках, які зберігаються в ценотафі (символічній могилі) у Меморіальному парку Хіросіми. До цього переліку входять люди, котрі потрапили під атомне бомбардування і померли до 5 серпня минулого року, повідомляє телеканал NHK.

Імена нещодавно померлих будуть додані до списків з червня і будуть поміщені в ценотаф 6 серпня, у 74-ту річницю атомного бомбардування.

Під час процедури просушування, для котрої списки розклали на білій тканині перед ценотафом, японські чиновники також перевіряли, чи немає в них пошкоджень. Ця процедура супроводжувалася хвилиною мовчання о 8.15 — саме в цей час на місто було скинуто атомну бомбу 6 серпня 1945 року.

За словами одного з учасників акції, церемоніальне провітрювання списків є способом принести мир душам жертв та демонстрацією реальності ядерних бомбардувань.

Провітрювання списків померлих у Хіросімі, фото: NHK

Нагадаємо, цього року у влади Хіросіми виникли труднощі з пошуком реконструкторів для постраждалої внаслідок вибуху атомної бомби будівлі.


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