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Ракурс
Електрокари Volvo отримають батареї від гігантів ринку акумуляторів. Фото: ru.wikipedia.org

Електрокари Volvo отримають батареї від гігантів ринку акумуляторів

15 тра 2019, 18:16
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Електрокари Volvo обладнають потужними батареями, які для них вироблятимуть провідні учасники ринку акумуляторів CATL и LG Chem. Про укладення відповідної угоди стало відомо сьогодні, 15 травня.

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Шведська компанія Volvo планує підвищити свої позиції на ринку електромобілів завдяки такому кроку, повідомляє видання AutoNews із посиланням на сайт Volvo Cars.

Представники компанії опублікували інформацію про підписання угоди, важливої для просування на ринку автомобілів із електричними двигунами, які стають дедалі популярнішими. Планується, що вже до 2025 року близько половини вироблених Volvo машин матимуть електричні двигуни.

Підписант угоди, корейський бренд LG Chem, раніше вже продавав свої батареї для деяких плагін-гібридів. Для безперебійного забезпечення електромобілів Volvo акумуляторами LG Chem у Бельгії буде переоснащено завод, що належить компанії. У місті Гент розташують виробничі потужності повного циклу, першою моделлю з переробленим двигуном буде Volvo XC40.

Раніше «Ракурс» повідомляв про розробку швейцарськими винахідниками автомобільного акумулятора, здатного забезпечити проходження авто понад 1 тис. км на одному заряді.


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