Электрокары Volvo получат батареи от гигантов рынка аккумуляторов. Фото: ru.wikipedia.org

https://racurs.ua/n121942-elektrokary-volvo-poluchat-batarei-ot-gigantov-rynka-akkumulyatorov.html

Ракурс

Электрокары Volvo оборудуют мощными батареями, произведенными ведущими участниками рынка аккумуляторов CATL и LG Chem. О заключении соответствующего соглашения стало известно сегодня, 15 мая.

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Шведская компания Volvo планирует повысить свои позиции на рынке электромобилей благодаря такому шагу, сообщает AutoNews со ссылкой на сайт Volvo Cars.

Представители компании опубликовали информацию о подписании соглашения, важного для продвижения на рынке автомобилей с электрическими двигателями, которые становятся все более популярными. Планируется, что уже к 2025 году около половины производимых Volvo машин будут оборудованы электрическими двигателями.

Подписант соглашения, корейский бренд LG Chem, ранее уже продавал свои батареи для некоторых плагин-гибридов. Для бесперебойного обеспечения электромобилей Volvo аккумуляторами LG Chem в Бельгии будет переоборудован завод, принадлежащий компании. В городе Гент разместят производственные мощности полного цикла, первой моделью с измененным двигателем будет Volvo XC40.

Ранее «Ракурс» сообщал о разработке швейцарскими изобретателями автомобильного аккумулятора, способного обеспечить прохождение авто более 1 тыс. км на одном заряде.