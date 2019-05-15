Патриарх Филарет, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n121955-epifaniy-ne-rukovodit-im-rukovodyat-filaret.html

Ракурс

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет во время сегодняшней пресс-конференции рассказал о своих отношениях с главой церкви митрополитом Епифанием.

Loading...

По словам Филарета, Епифаний избегает с ним общения, сообщает телеканал «112 Украина».

Я ему рекомендации давал в начале. Что надо делать. Он сделал обратное, — отмечает Филарет.

Филарет убежден, что если бы он не поддержал кандидатуру Епифания, тот бы ни победил при избрании главы новой церкви.

Если бы я знал, что произойдет, то я не выдвигал бы его кандидатуру. А я доверял ему, что он пойдет прямой дорогой, а не кривой. Этого я не предполагал, — отметил почетный патриарх.

Филарет считает, что митрополит Епифаний не является самостоятельным в вопросах руководства церковью.

Правда в том, что не он руководит, а им руководят … он мне сам сказал: «Не все от меня зависит, — отмечает почетный патриарх. — Если ты предстоятель — то почему от тебя не все зависит?.

Филарет утверждает, что митрополит Епифаний нарушил договоренности, согласно которым почетный патриарх должен был руководить церковью на территории Украины.

А он от этого отказался и руководит сам, — отмечает почетный патриарх. — На первом Синоде поставили вопрос, чтобы меня вообще на покой отправить.

Напомним, вчера в Киев на торжественную службу по приглашению Филарета прибыли только четверо епископов из 60-ти приглашенных.