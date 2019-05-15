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Атомная бомбардировка Хиросимы состоялось 6 августа 1945 года, фото: lllolll.RU

В Хиросиме провели проверку списков умерших в результате атомной бомбардировки (ФОТО)

15 мая 2019, 18:38
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В японском городе Хиросима сегодня состоялась ежегодная процедура воздушной просушки и проверки списков людей, умерших в результате атомной бомбардировки города.

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Имена и даты смерти 314 тыс. 118 человек записаны в 116-ти списках, которые хранятся в ценотафе (символической могиле) в Мемориальном парке Хиросимы. В этот перечень входят люди, которые попали под атомную бомбардировку и умерли до 5 августа прошлого года, сообщает телеканал NHK.

Имена недавно умерших будут добавлены в списки с июня и будут помещены в ценотаф 6 августа, в 74-ю годовщину атомной бомбардировки.

Во время процедуры просушки, для которой списки разложили на белой ткани перед ценотафом, японские чиновники также проверяли, нет ли в них повреждений. Эта процедура сопровождалась минутой молчания в 8.15 — именно в это время на город была сброшена атомная бомба 6 августа 1945 года.

По словам одного из участников акции, церемониальное проветривание списков является способом принести мир душам жертв и демонстрацией реальности ядерных бомбардировок.

Проветривание списков умерших в Хиросиме, фото: NHK

Напомним, в этом году у власти Хиросимы возникли трудности с поиском реконструкторов для пострадавшего в результате взрыва атомной бомбы здания.


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