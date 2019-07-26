Как изменилась Рада: количество новых нардепов составляет 80%. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/n124804-kak-izmenilas-rada-kolichestvo-novyh-nardepov-sostavlyaet-80.html

Ракурс

Новый состав Верховной Рады обновился на 80,4%. Таким образом 342 человека впервые стали народными депутатами.

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Больше всего «старых» депутатов в парламент привели партии «Оппозиционная платформа -За жизнь» и «Европейская солидарность». От политической силы «Батькивщина» из парламента предыдущего созыва в Верховную Раду попали 16 нардепов. Об этом сообщает общественное движение «Опора», передает «Прямой».

Еще 32 действующих нардепов смогли переизбраться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Лидер парламентских выборов пропрезидентская партия «Слуга народа» и «Голос» Святослава Вакарчука в свой состав нардепов 8-го созыва не включили.

Отметим, что в среднем состав нового парламента будет моложе предыдущего на 7,4 года. Среди новых нардепов количество лиц в возрасте 21−45 лет увеличилось примерно на 26%.

Центризбирком завершил подсчет голосов и стало известно, как завершились парламентские выборы. «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 13,05%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, а «Голос» —5,82%.

Как ранее сообщал «Ракурс», стало известно, сколько депутатов будет у каждой партии.