«Північний потік-2» намагається скасувати нові газові правила через суд ЄС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n124806-pivnichnyy-potik-2-namagaietsya-skasuvaty-novi-gazovi-pravyla-cherez-sud-ies.html

Ракурс

«Північний потік-2» подала до суду Євросоюзу у Люксембурзі позов з проханням скасувати поправки до Газової директиви, яка входить до Третього енергопакету ЄС.

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У компанії заявили, що вказані поправки були розроблені та ухвалені з метою створення шкідливих і несприятливих умов для реалізації проекту. Про це повідомляє «Європейська правда», з посиланням на прес-службу компанії-розробника газопроводу у Швейцарії.

Також у компанії зазначили, що поправки являються дискримінацією окремого комерційного проекту. Виконавчий директор «Північного потоку-2» Маттіас Варніг наголосив, що такі заходи підривають здатність залучення інвестицій на внутрішній ринок ЄС.

Компанія також залишила за собою право на продовження арбітражного розгляду в рамках договору до Енергетичної хартії.

Зазначимо, що згідно з Газовою директивою, яка стосується трубопроводів з третіх країн, транспортування та видобуток газу не може перебувати під контролем однієї компанії. Таким чином, російський «Газпром» мусить відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС і долучити третю сторону.

Ці умови Газової директиви можуть привести до значних економічних наслідків для «Північного потоку», адже конкурентні тарифи встановлюватиме німецький регулятор.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через ремонт «Північного потоку» обсяг транзиту через український газопровід значно збільшився.