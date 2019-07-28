Сенатор Ренд Пол. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n124848-drug-trampa-zirvav-zaprovadjennya-sankciy-proty-pivnichnogo-potoku-2-the-daily-beast.html

Ракурс

Введення санкцій проти проекту «Північний потік-2» заблокував американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол.

Loading...

Американські ЗМІ із посиланням на джерела у верхній палаті американського законодавчого органу пишуть, що Ренд Пол відклав розгляд проекту закону та розіслав іншим сенаторам лист, в якому розповів про свої побоювання. Про це повідомляє «Эхо Москвы» із посиланням на видання The Daily Beast.

Політик написав, що в документі не вказані організації, проти яких можуть бути введені санкції. Пол висловив побоювання, що сенаторам доведеться голосувати «всліпу і без чіткого уявлення». Сенатор хвилюється, що обмежувальні заходи можуть торкнутися європейських компаній та банків.

The Daily Beast пише, що Ренд Пол — друг американського лідера Дональда Трампа.

Нагадаємо, 26 червня Конгрес США узгодив санкції проти «Північного потоку-2». Комітет у закордонних справах Палати представників американського парламенту одноголосно підтримав санкційний законопроект.