Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Сенатор Ренд Пол. Фото: Голос Америки

Друг Трампа зірвав запровадження санкцій проти «Північного потоку-2» — The Daily Beast

28 лип 2019, 08:50
999

Введення санкцій проти проекту «Північний потік-2» заблокував американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол.

Loading...

Американські ЗМІ із посиланням на джерела у верхній палаті американського законодавчого органу пишуть, що Ренд Пол відклав розгляд проекту закону та розіслав іншим сенаторам лист, в якому розповів про свої побоювання. Про це повідомляє «Эхо Москвы» із посиланням на видання The Daily Beast.

Політик написав, що в документі не вказані організації, проти яких можуть бути введені санкції. Пол висловив побоювання, що сенаторам доведеться голосувати «всліпу і без чіткого уявлення». Сенатор хвилюється, що обмежувальні заходи можуть торкнутися європейських компаній та банків.

The Daily Beast пише, що Ренд Пол — друг американського лідера Дональда Трампа.

Нагадаємо, 26 червня Конгрес США узгодив санкції проти «Північного потоку-2». Комітет у закордонних справах Палати представників американського парламенту одноголосно підтримав санкційний законопроект.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Друг Трампа зірвав запровадження санкцій проти «Північного потоку-2» — The Daily Beast

Сенатор Сполучених Штатів Америки від Кентуккі Ренд Пол зірвав запровадження санкцій проти будівництва газогону «Північний потік-2». ЗМІ називають цього політика другом глави США Дональда Трампа

Світові новини
08:50

На Житомирщині знайшли мертвим фігуранта провадження щодо виборів — поліція (ФОТО)

Правоохоронці знайшли мертвим жителя Коростеня (Житомирська область), який фігурував в одному з кримінальних проваджень щодо виборів. Слідчими перевіряється версія щодо кримінальних розбірок

Юридичні новини
08:19
Новини партнерів
Загрузка...