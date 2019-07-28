На Житомирщині знайшли мертвим фігуранта провадження щодо виборів. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n124847-na-jytomyrschyni-znayshly-mertvym-figuranta-provadjennya-schodo-vyboriv-policiya-foto.html

Ракурс

У Житомирській області поліція знайшла мертвим жителя Коростеня, який був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства.

Loading...

Поліція Малинського району 26 липня отримала від місцевих мешканців інформацію, що в лісі виявили тіло чоловіка, яке було присипане землею. Згодом експерти з’ясували, що чоловіку 30−40 років. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель міста Коростень, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісті зниклий. Поліцейські заявили, що знайдений чоловік був причетним до одного із злочинних угрупувань.

Слідчі перевіряють низку версій щодо вбивства, зокрема й щодо причетності вбитого до виборчих баталій. Чоловік був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. Крім того, поліція перевіряє версію про причетність до кримінальних розбірок.

Видання «Страна» пише, що загиблий — Ілля Обиход, він зник 28 червня після того, як допоміг противникам нардепа від «Народного фронту» Сергія Пашинського на виборах. Чоловік у 64 окрузі допоміг підібрати на вибори клонів-однофамільців екс-нардепа — Михайла Пашинського і свого товариша по службі Івана Пашинського.

Згодом Сергій Пашинський на власній сторінці заявляв, що не пов’язаний з вбивством 23-річного чоловіка на Житомирщині. Політик запевнив, що ніколи не перетинався із Обиходом.

Нагадаємо, 15 липня в Ірпінському відділку поліції застрелився затриманий, який влаштував стрілянину на вулиці. Працює спеціальна комісія, яка покликана з’ясувати всі обставини події та надати правову оцінку діям співробітників поліції.