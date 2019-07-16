Смертельні ревнощі: після спроби подвійного вбивства хлопець наклав на себе руки у відділенні поліції Ірпеня. Фото: "УНІАН"

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Стрілянина у місті Ірпінь Київської області сталася напередодні, близько 22.00 15 липня. До правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста були чутні постріли.

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Прибувши на місце події, співробітники поліції з’ясували, що стріляв молодий чоловік 19 років, житель Гостомеля. На місці інциденту були вилучені гільзи і визначено, що молодій парі стріляли ззаду у голову з травматичного зброї. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Протягом години після події зловмисник був затриманий за підозрою у замаху на умисне вбивство. Провівши поверхневий огляд, правоохоронці виявили у підозрюваного предмет, схожий на пістолет. Застосувавши наручники, співробітники поліції доставили стрілка до Ірпінського відділу поліції, затримавши його в порядку ст. 208 КПК України та вилучивши у нього зброю.

За повідомленням Нацполіції, у приміщенні поліції затриманому вдалося звільнити одну руку, після чого він схопив пістолет і почав погрожувати правоохоронцям. У відповідь на такі дії поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю, усвідомлюючи всю небезпеку ситуації. У цей час хлопець повернув пістолет до своєї скроні і зробив постріл у голову, що зафіксовано на камері відеоспостереження.

Прибулим на місце події медикам не вдалося врятувати життя хлопця. Через кілька годин він помер у лікарні.

На даний момент створена спеціальна комісія, яка покликана з’ясувати всі обставини події та надати правову оцінку діям співробітників поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася стрілянина під час зйомок телевізійного шоу «Битва екстрасенсів». Тоді мешканцю багатоквартирного будинку, у дворі якого відбувалися зйомки, не сподобався використовуваний реквізит і «ритуали» акторів, внаслідок чого він кілька разів вистрілив у землю.