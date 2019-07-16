Смертельная ревность: после попытки двойного убийства парень покончил с собой в отделении полиции Ирпеня. Фото: "УНИАН"

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Стрельба в городе Ирпень Киевской области произошла накануне, около 22.00 15 июля. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на одной из улиц города были слышны выстрелы.

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Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что стрелявшим был молодой человек 19 лет, житель Гостомеля. На месте инцидента были изъяты гильзы и определено, что молодой паре стреляли сзади в голову из травматического оружия. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

В течение часа после происшествия злоумышленник был задержан по подозрению в покушении на умышленное убивство. Проведя поверхностный осмотр, правоохранители обнаружили у подозреваемого предмет, похожий на пистолет. Применив наручники, сотрудники полиции доставили стрелка в Ирпенский отдел полиции, задержав его в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяв у него оружие.

По сообщению Нацполиции, в помещении полиции задержанному удалось освободить одну руку, после чего он схватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. В ответ на такие действия полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие, осознавая всю опасность ситуации. В это время парень повернул пистолет к своему виску и сделал выстрел в голову, что зафиксировано на камере видеонаблюдения.

Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти жизнь парня. Через несколько часов он умер в больнице.

В данный момент создана специальная комиссия, которая призвана выяснить все обстоятельства происшествия и предоставить правовую оценку действиям сотрудников полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба во время съемок телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Тогда жителю многоквартирного дома, во дворе которого происходили съемки, не понравился используемый реквизит и «ритуалы» актеров, вследствие чего он несколько раз выстрелил в землю.