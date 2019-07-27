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Мандрівник Вібе Ваккер із Нідерландів. Фото: Newatlas.com

Автолюбитель доїхав із Європи до Нової Зеландії на електричному автомобілі (ФОТО, КАРТА)

27 лип 2019, 21:54
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Автолюбитель Вібе Ваккер із Нідерландів вирішив привернути увагу до електрокарів вельми незвичайним способом.

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Чоловік на своєму седані з електричним двигуном вирушив у подорож з Нідерландів до Нової Зеландії і при цьому не витратив ні краплі палива. Таким чином автолюбитель вирішив показати надійність електрокарів. Про це повідомляє Newatlas.com.

Ентузіаст подолав 100 тис. 450 км по території 34 країн. Водій зізнався, що за весь час йому 1 тис. 797 разів пропонували допомогу. У нелегку подорож чоловік не брав із собою грошей та продовольства, розраховував лише на допомогу небайдужих, які слідкували за його поїздкою на веб-сайті проекту Plug Me In. Загалом нідерландець подорожував 1 тис. 222 дні.

Я перетнув майже всю земну кулю на електромобілі. Дуже пишаюся цим! Моя подорож стала можливою завдяки сотням людей, які пропонували мені переночувати, ділилися зі мною їжею й дали мені зарядити машину, — зізнався Ваккер.

Мандрівник Вібе Ваккер із Нідерландів. Фото: Newatlas.com

Мандрівник Вібе Ваккер із Нідерландів. Фото: Newatlas.com

Мандрівник Вібе Ваккер із Нідерландів. Фото: Newatlas.com

Нагадаємо, в Україні для електромобілів запровадять номери із зеленим кольором шрифту, на автодорогах з’являться дорожні знаки «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів». Водіям електрокарів нададуть безперешкодний доступ до зарядних станцій та паркомісць.

Джерело: Ракурс


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