Мандрівник Вібе Ваккер із Нідерландів. Фото: Newatlas.com

https://racurs.ua/ua/n124846-avtolubytel-doyihav-iz-ievropy-do-novoyi-zelandiyi-na-elektrychnomu-avtomobili-foto-karta.html

Ракурс

Автолюбитель Вібе Ваккер із Нідерландів вирішив привернути увагу до електрокарів вельми незвичайним способом.

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Чоловік на своєму седані з електричним двигуном вирушив у подорож з Нідерландів до Нової Зеландії і при цьому не витратив ні краплі палива. Таким чином автолюбитель вирішив показати надійність електрокарів. Про це повідомляє Newatlas.com.

Ентузіаст подолав 100 тис. 450 км по території 34 країн. Водій зізнався, що за весь час йому 1 тис. 797 разів пропонували допомогу. У нелегку подорож чоловік не брав із собою грошей та продовольства, розраховував лише на допомогу небайдужих, які слідкували за його поїздкою на веб-сайті проекту Plug Me In. Загалом нідерландець подорожував 1 тис. 222 дні.

Я перетнув майже всю земну кулю на електромобілі. Дуже пишаюся цим! Моя подорож стала можливою завдяки сотням людей, які пропонували мені переночувати, ділилися зі мною їжею й дали мені зарядити машину, — зізнався Ваккер.

Нагадаємо, в Україні для електромобілів запровадять номери із зеленим кольором шрифту, на автодорогах з’являться дорожні знаки «Для електромобілів», «Крім електромобілів», «Станція зарядки електромобілів». Водіям електрокарів нададуть безперешкодний доступ до зарядних станцій та паркомісць.