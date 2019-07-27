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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Фото: The Sun

Джонсон висунув Євросоюзу умову щодо угоди про Brexit (ВІДЕО)

27 лип 2019, 21:18
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Новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поставив Європейському Союзу умову щодо ратифікації угоди про Brexit.

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Посадовець вважає, що Брюссель повинен відмовитися від запасного механізму з Північною Ірландією. Про це 27 липня повідомляє Reuters.

Якщо ми відмовимося від північноірландського питання, ми досягнемо істотного прогресу. Уряд Великої Британії не буде чекати, що вони самі прийдуть до нас. Ми спробуємо вирішити цю проблему, і будемо це робити в дусі дружби та співпраці, — заявив Джонсон.

Британський прем'єр додав, що Лондон та Брюссель не зможуть дійти згоди доти, доки є «антидемократичний Бекстоп».

Нагадаємо, 24 липня колишній міністр закордонних справ уряду Терези Мей Борис Джонсон офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він пообіцяв, що виведе країну із Європейського Союзу до 31 жовтня, навіть якщо парламент не схвалить відповідну угоду і доведеться реалізувати жорсткий сценарій виходу. Посади в новому уряді Джонсона отримала низка політиків, причетних до кампанії за Brexit.


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