Розгін акції протесту в Москві. Фото: Лентач

https://racurs.ua/ua/n124844-u-moskvi-policiya-zatrymala-mayje-800-uchasnykiv-mityngu-deyakyh-demonstrantiv-jorstoko-pobyly.html

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У Москві під час акції протесту за допуск до виборів кандидатів від опозиції правоохоронці продовжують затримувати демонстрантів.

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Станом на 20.00 затримали 779 осіб. Силовики доставили до відділку поліції в районі Філі-Давидково чотирьох неповнолітніх, де у них відібрали всі особисті речі. Згодом їх відпустили під зобов’язання про явку до суду. Але при цьому підліткам повернули не всі речі, одна особа заявила про зникнення певної суми коштів. Багато із затриманих осіб повідомляють, що поліцейські били їх в автозаках. Про це 27 липня повідомляє «ОВС-Інформ».

Тим часом із будівлі суду відпустили незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи Юлію Галяміну, Івана Жданова і Дмитра Гудкова. Як відомо, незалежні кандидати до мерії Москви проводять масові вуличні акції з 14 липня. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу за статтею про перешкоджання роботі виборчої комісії.

Нагадаємо, московські правоохоронці прийшли в редакцію телеканалу «Дождь», а у студії «Навальний LIVE» влаштували обшуки. Ці ЗМІ проводили трансляцію мітингу під мерією Москви.