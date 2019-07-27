На мітингу у мерії Москви затримали вже понад 310 осіб. Фото: "ОВД-Інфо"

https://racurs.ua/ua/n124833-na-mityngu-u-meriyi-moskvy-zatrymaly-vje-ponad-310-osib-foto.html

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Мітинг у Москві, який проходить із вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську державну думу, проходить сьогодні, 27 липня, під будівлею столичної мерії.

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На даний момент російські силовики затримали вже понад 310 учасників мітингу. Серед затриманих протестувальників були активісти і організатори акції — Юлія Галяміна, Дмитро Гудков, глава Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, а також Любов Соболь — юрист Фонду боротьби з корупцією. Про це в своїй трансляції повідомляє «ОВД-Інфо».

За словами очевидців, людей у мерії хапали просто без розбору. Деякі із затриманих стверджували, що опинилися на місці події абсолютно випадково і нічого не знали про проведення протестної акції.

Відзначимо, що під час мітингу співробітники правоохоронних органів вибірково переписують паспортні дані у людей, які йдуть на акцію, а також змушують їх підписувати попередження про відповідальність за участь у несанкціонованій акції протесту.

Нагадаємо, що масові протести, що почалися ще 9 червня, проходили у Гонконзі. Спочатку це були мітинги проти закону про екстрадицію, які згодом плавно переросли у масштабні акції із вимогою демократичних реформ і збереження автономії від Китаю.