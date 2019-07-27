Український боксер Олександр Усик. Фото: Usyk у Facebook

https://racurs.ua/ua/n124843-menedjer-usyka-povidomyv-koly-i-de-ukrayinec-provede-debutnyy-biy-u-nadvajkiy-vazi.html

Ракурс

Олександр Усик повернеться на ринг 12 або 19 жовтня.

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Дебют українця у надважкій вазі, який раніше був абсолютним чемпіоном у важкій вазі, запланований на Wintrust Arena в Чикаго. Ймовірно, що суперником Усика буде Карлос Такам із Камеруну. Про це заявив промоутер Едді Хірн, повідомляє ESPN.

За словами менеджера, Усик зобов’язаний вигравати поєдинок, щоб зберегти статус обов’язкового претендента на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO та зустріч із переможцем реваншу Ентоні Джошуа — Енді Руїс.

Як відомо, в своєму останньому поєдинку Усик переміг нокаутом британця Тоні Беллью. Тоді, в листопаді 2018 року, українець захистив всі свої титули у важкій вазі.

Водночас 38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши. До цього камерунець програвав боксерам із Великої Британії Дереку Чісорі та Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у червні Олександр Усик залишився без чемпіонських поясів у важкій вазі, оскільки заявив про перехід у надважку вагу. Українець повинен битися з камерунцем Карлосом Такамом 25 травня, але через травму дебют Усика у надважкій вазі перенесли на вересень.