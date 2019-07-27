Мобільний кондиціонер від «Соні». Фото: QZ.com.

https://racurs.ua/ua/n124842-injenery-sony-predstavyly-kyshenkovyy-kondycioner-dlya-futbolok-video.html

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Мобільний кондиціонер презентувала японська компанія Sony (Соні).

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Пристрій під назвою Reon Pocket важить всього 85 гр. й є розміром трішки більше банківської карти. Ґаджет побудовано на базі елемента Пельтьє, їм можна керувати за допомогою смартфона. Про це повідомляє QZ.com.

Термоелектричний елемент здатний нагріватися або охолоджуватися в залежності від заданого режиму роботи, вибрати який можна за допомогою мобільного додатку. Виробник у комплекті пропонує спеціальну футболку з кишенею для цього кондиціонера. Таким чином власник пристрою може охолодитися прямо на вулиці.

Інженери рекомендують використовувати цей кондиціонер у переходах між приміщеннями, але не носити його постійно. Вбудований акумулятор може пропрацювати 90 хв., заряджається від 0 до 100% за дві години. Вартість кондиціонера та одної футболки складає 130 дол.

Нагадаємо, у липні в Німеччині був побитий абсолютний температурний рекорд. Метеорологи зафіксували 42,6 градусів тепла у місті Лінген.