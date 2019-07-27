Інженери Sony представили кишеньковий кондиціонер для футболок (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124842-injenery-sony-predstavyly-kyshenkovyy-kondycioner-dlya-futbolok-video.htmlРакурс
Мобільний кондиціонер презентувала японська компанія Sony (Соні).
Пристрій під назвою Reon Pocket важить всього 85 гр. й є розміром трішки більше банківської карти. Ґаджет побудовано на базі елемента Пельтьє, їм можна керувати за допомогою смартфона. Про це повідомляє QZ.com.
Термоелектричний елемент здатний нагріватися або охолоджуватися в залежності від заданого режиму роботи, вибрати який можна за допомогою мобільного додатку. Виробник у комплекті пропонує спеціальну футболку з кишенею для цього кондиціонера. Таким чином власник пристрою може охолодитися прямо на вулиці.
Інженери рекомендують використовувати цей кондиціонер у переходах між приміщеннями, але не носити його постійно. Вбудований акумулятор може пропрацювати 90 хв., заряджається від 0 до 100% за дві години. Вартість кондиціонера та одної футболки складає 130 дол.
Нагадаємо, у липні в Німеччині був побитий абсолютний температурний рекорд. Метеорологи зафіксували 42,6 градусів тепла у місті Лінген.