Підводний музей військової техніки запрацював у Йорданії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124841-pidvodnyy-muzey-viyskovoyi-tehniky-zapracuvav-u-yordaniyi-video.htmlРакурс
Військовий музей із експонатами під водою відкрився в Йорданії.
Музей розташований прямо на дні Червоного моря біля узбережжя Акаби. Прогулятися по ньому можна тільки в аквалангу і ластах. Цей район популярний серед дайверів, глибина занурення тут не перевищує трьох метрів. Про це повідомляє Popular Mechanics.
Під водою розміщені танки XXст, бронетехніка та ударний вертоліт ВВС AH-
З усієї представленої техніки перед зануренням у воду були видалені небезпечні матеріали. Адміністрація музею обіцяє, що кількість експонатів у майбутньому розширюватимуть.
Нагадаємо, на території Національного музею історії України у Києві відкрили «Музей виборчого трешу». Експонатам є символи передвиборчих кампаній в Україні, починаючи з 1994 року, коли президентом обрали Леоніда Кучму.