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У Йорданії відкрили підводний музей військової техніки. Фото: YouTube

Підводний музей військової техніки запрацював у Йорданії (ВІДЕО)

27 лип 2019, 19:08
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Військовий музей із експонатами під водою відкрився в Йорданії.

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Музей розташований прямо на дні Червоного моря біля узбережжя Акаби. Прогулятися по ньому можна тільки в аквалангу і ластах. Цей район популярний серед дайверів, глибина занурення тут не перевищує трьох метрів. Про це повідомляє Popular Mechanics.

Під водою розміщені танки XXст, бронетехніка та ударний вертоліт ВВС AH-1 °F Cobra Збройних сил Йорданії. Всі експонати належать армії цієї країни. У музеї розміщуються 19 одиниць військової техніки. З цікавих експонатів — бойовий танк «Вождь» з гарматою калібром 120-мм, гусенична військова машина швидкої допомоги FV104 Samaritan, американська зенітна установка Mus Duster з двома гарматами калібру 40-мм, бронетранспортер FV701 Ferret та шестиколісна бойова машина Ratel із ПАР.

З усієї представленої техніки перед зануренням у воду були видалені небезпечні матеріали. Адміністрація музею обіцяє, що кількість експонатів у майбутньому розширюватимуть.

Нагадаємо, на території Національного музею історії України у Києві відкрили «Музей виборчого трешу». Експонатам є символи передвиборчих кампаній в Україні, починаючи з 1994 року, коли президентом обрали Леоніда Кучму.


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