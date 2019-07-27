У Йорданії відкрили підводний музей військової техніки. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n124841-pidvodnyy-muzey-viyskovoyi-tehniky-zapracuvav-u-yordaniyi-video.html

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Військовий музей із експонатами під водою відкрився в Йорданії.

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Музей розташований прямо на дні Червоного моря біля узбережжя Акаби. Прогулятися по ньому можна тільки в аквалангу і ластах. Цей район популярний серед дайверів, глибина занурення тут не перевищує трьох метрів. Про це повідомляє Popular Mechanics.

Під водою розміщені танки XXст, бронетехніка та ударний вертоліт ВВС AH- 1 °F Cobra Збройних сил Йорданії. Всі експонати належать армії цієї країни. У музеї розміщуються 19 одиниць військової техніки. З цікавих експонатів — бойовий танк «Вождь» з гарматою калібром 120-мм, гусенична військова машина швидкої допомоги FV104 Samaritan, американська зенітна установка Mus Duster з двома гарматами калібру 40-мм, бронетранспортер FV701 Ferret та шестиколісна бойова машина Ratel із ПАР.

З усієї представленої техніки перед зануренням у воду були видалені небезпечні матеріали. Адміністрація музею обіцяє, що кількість експонатів у майбутньому розширюватимуть.

Нагадаємо, на території Національного музею історії України у Києві відкрили «Музей виборчого трешу». Експонатам є символи передвиборчих кампаній в Україні, починаючи з 1994 року, коли президентом обрали Леоніда Кучму.