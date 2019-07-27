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Ракурс
ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

Жахлива аварія сталася в Одеській області, постраждали шестеро осіб (ФОТО)

27 лип 2019, 18:34
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ДТП в Одеській області призвело до того, що шестеро осіб дістали травми.

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Аварія сталася 27 липня в селі Великий Дальник. Правоохоронці попередньо встановили, що водій Ford (Форд), який їхав із одним пасажиром, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з Opel (Опель), в салоні якого знаходилися четверо людей. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Внаслідок аварії травмовані всі, хто перебував в обидвох автомобілях. Найбільші травми дістали водій «Форда» та троє пасажирів «Опеля». Всіх постраждалих госпіталізували.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно у Чехії на залізничному переїзді сталася смертельна аварія за участю маршрутки з українськими заробітчанами. Водій мікроавтобуса не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді та спробував проскочити перед потягом.

Джерело: Ракурс


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