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Мітинг у Москві. Фото: Лентач
Протести у Москві: кількість затриманих перевищила 580 осіб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124839-protesty-u-moskvi-kilkist-zatrymanyh-perevyschyla-580-osib-video.htmlРакурс
У Москві в ході мітингу за допуск до виборів опозиційних кандидатів правоохоронці затримали 583 особи.
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Один із затриманих повідомив правозахисникам, що деяких учасників протесту били кийками по голові перед тим, як посадити в автозак. Інший розповів, що йому поліцейські зламали ногу. Про це повідомляє сайт правозахисників «ОВС-Інфо».
Крім того, правоохоронці прийшли в редакцію телеканалу «Дождь», у студії «Навальний LIVE» влаштували обшуки. Також затримано юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.
Наразі силовики перекривають вулиці в районі мерії Москви.
Нагадаємо, 27 липня у Москві під будівлею мерії розпочався мітинг. Активісти вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську державну думу.
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