Мітинг у Москві. Фото: Лентач

https://racurs.ua/ua/n124839-protesty-u-moskvi-kilkist-zatrymanyh-perevyschyla-580-osib-video.html

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У Москві в ході мітингу за допуск до виборів опозиційних кандидатів правоохоронці затримали 583 особи.

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Один із затриманих повідомив правозахисникам, що деяких учасників протесту били кийками по голові перед тим, як посадити в автозак. Інший розповів, що йому поліцейські зламали ногу. Про це повідомляє сайт правозахисників «ОВС-Інфо».

Крім того, правоохоронці прийшли в редакцію телеканалу «Дождь», у студії «Навальний LIVE» влаштували обшуки. Також затримано юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Наразі силовики перекривають вулиці в районі мерії Москви.

Нагадаємо, 27 липня у Москві під будівлею мерії розпочався мітинг. Активісти вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську державну думу.