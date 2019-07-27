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Ракурс
Мітинг у Москві. Фото: Лентач

Протести у Москві: кількість затриманих перевищила 580 осіб (ВІДЕО)

27 лип 2019, 17:58
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У Москві в ході мітингу за допуск до виборів опозиційних кандидатів правоохоронці затримали 583 особи.

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Один із затриманих повідомив правозахисникам, що деяких учасників протесту били кийками по голові перед тим, як посадити в автозак. Інший розповів, що йому поліцейські зламали ногу. Про це повідомляє сайт правозахисників «ОВС-Інфо».

Крім того, правоохоронці прийшли в редакцію телеканалу «Дождь», у студії «Навальний LIVE» влаштували обшуки. Також затримано юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь.

Наразі силовики перекривають вулиці в районі мерії Москви.

Нагадаємо, 27 липня у Москві під будівлею мерії розпочався мітинг. Активісти вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську державну думу.

Джерело: Ракурс


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