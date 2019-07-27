Льодовик на Алясці. Фото: Tagfly

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Ракурс

Підводний льодовик на Алясці тане в 100 разів швидше, ніж передбачали науковці.

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Дослідники змогли визначити несподівано високу швидкість танення, використовуючи нову технологію сонара. Нова техніка дозволила океанографу Дейву Сазерленду з Університету Орегона та його колегам вивчити затоплений край льодовика Леконт, розташованого на південь від Джуно на Алясці. Про це повідомляє «Популярная механика».

Дослідники використовували гідролокатор сканування, розгорнутий на риболовецькому судні в серпні 2016 року і в травні 2017 року. Експерти зібрали дані про температуру, солоність та швидкість води нижче за течією від льодовика, щоб оцінити втрату талої води.

Вимірювання показують, що швидкості плавлення значно, іноді до 100 разів, вище, ніж передбачає існуюча теорія, — розповіла автор статті і океанограф, професор Ребекка Джексон.

Науковці зазначають, що показники танення льодовика були високими в обидва сезони, але особливо танення збільшувалося з весни до літа.

Нагадаємо, значно прискорилося танення льодовиків у Гімалаях. Дослідники виміряли показники і виявили, що за останні 40 років льодовики зазнали значної втрати льоду, а середня швидкість у порівнянні з кінцем минулого століття збільшилась вдвічі.