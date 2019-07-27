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Дощова погода з грозами. Фото: flickr.com

Погода в Україні на 28 липня: синоптики обіцяють спеку до 34° та грози (КАРТА)

27 лип 2019, 16:50
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Погода в Україні 28 липня буде переважно сухою та спекотною. Дощі та грози обіцяють в Карпатах, на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей.

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Температура повітря вночі становитиме від 16° до 20° тепла. Вдень повітря прогріється до 29−34° тепла. Вітер східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 28 липня прогнозується сонячна та тепла. Температура вночі 17−19° тепла, вдень 29−31° тепла.

У Львові у завтрашній вихідний дощитиме, можливі грози. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

В Одесі найближчої доби буде доволі спекотно. Гідрометцентр вночі обіцяє температуру повітря 18−20° тепла, а вдень — 30−32°.

У Дніпрі завтра переважатиме суха, сонячна погода. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 30−32° за Цельсієм.

У Харкові в неділю буде тепло та сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

У Карпатах 28 липня синоптики обіцяють погоду з дощем та грозами. Повітря вночі погріється до 16−18° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 28 липня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі не очікуються.

Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, Гідрометцентр оголосив на 27 та 28 липня штормове попередження на території країни. Також синоптики повідомляють про високу пожежну небезпеку.

Джерело: Ракурс


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