Штормове попередження оголошено в Україні 27 і 28 липня. Фото: Build PortaL

https://racurs.ua/ua/n124831-shtormove-poperedjennya-ogolosheno-v-ukrayini-27-i-28-lypnya-karta.html

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Штормове попередження оголосили на території України сьогодні і завтра. Також синоптики повідомляють про високу пожежну небезпеку.

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Синоптики попереджають, що до кінця доби 27 липня і протягом 28 липня у західних областях України очікуються дощі з грозами. Сильні дощі пройдуть на Закарпатті, місцями у даному регіоні також очікується град і шквали. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У повідомленні також вказується, що протягом двох днів у вищезазначених регіонах прогнозується шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

Крім того, 27 і 28 липня у центральних, південних і східних областях нашої країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Особливо це стосується Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

Нагадаємо, що раніше штормове попередження в Україні було оголошено 26 липня. Метеорологи попередили про негоду у Житомирській, Вінницькій та західних областях, де пройшли дощі з грозами і шквальним вітром.