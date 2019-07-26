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Ракурс
Штормове попередження оголосили у низці областей України. Фото: Народна правда

Штормове попередження оголосили у низці областей України (КАРТА)

26 лип 2019, 17:58
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Штормове попередження оголосили в Україні. Метеорологи попереджають про негоду у Житомирській, Вінницькій та західних областях. Там очікуються грози, шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с та можливий град.

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У Закарпатті та Карпатах метеорологи попереджають про значні опади у вигляді дощу. Оголошено жовтий (потенційний) рівень небезпечності. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Метеорологічне попередження в Україні 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Протягом 26−27 липня в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона омине лише Волинську, Закарпатську, Львівську, Чернігівську, Хмельницьку, Рівненську, Житомирську, Луганську, Київську та Сумську області.

Через значні опади протягом 26 та 27 липня у Закарпатській області очікується підвищення рівнів води на 0,3−1 м. Можливе формування схилового та місцевого стоку, а також локальних селевих потоків.

Як відомо, завтра у частину областей повернеться літня спека.

Як раніше повідомляв «Ракурс», місто Рівне після значних злив та граду затопило. Низку будинків підтопило, а рятувальники допомагали евакуйовувати автомобілі.

Джерело: Ракурс


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