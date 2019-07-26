Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Украины (КАРТА)

https://racurs.ua/n124812-shtormovoe-preduprejdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-ukrainy-karta.html

Ракурс

Штормовое предупреждение объявили в Украине. Метеорологи предупреждают о непогоде в Житомирской, Винницкой и западных областях. Там ожидаются грозы, шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с и град.

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В Закарпатье и Карпатах метеорологи предупреждают о значительных осадках в виде дождя. Объявлен желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение 26−27 июля в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она обойдет только Волынскую, Закарпатскую, Львовскую, Черниговскую, Хмельницкую, Ровенскую, Житомирскую, Луганскую, Киевскую и Сумскую области.

Из-за значительных осадков в течение 26 и 27 июля в Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3−1 м. Возможно формирование склонового и местного стока, а также локальных селевых потоков.

Как известно, завтра в часть областей вернется летняя жара.

Как ранее сообщал «Ракурс», город Ровно после значительных ливней и града затопило. Ряд домов подтопило, а спасатели помогали эвакуировать автомобили.