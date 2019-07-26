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Ракурс
Зеленский выставил кандидатуры пяти претендентов на главу Одесской ОГА. Фото: "Українські новини"

Зеленский выставил кандидатуры пяти претендентов на главу Одесской ОГА (ФОТО)

26 июл 2019, 17:43
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Президент Владимир Зеленский предложил пользователям социальных сетей обсудить кандидатуры претендентов на пост главы Одесской областной государственной администрации.

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На своей странице в Facebook Зеленский обратился к людям за советом, опубликовав список из пяти кандидатов.

Зеленский выставил кандидатуры пяти претендентов на главу Одесской ОГА. Фото со страницы президента В.Зеленского в Facebook

Первым в списке значится 41-летний руководитель общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов» Андрей Андрейчиков. Правовед по образованию, в прошлом он был руководителем на ряде предприятий.

Под вторым номером 37-летняя общественная активистка, волонтер и предприниматель Татьяна Петракевич. Имея образование психолога, является слушателем Украинской школы политических студий, а также основателем и директором одесской «Открытой европейской школы».

Третьей по списку идет 44-летняя преподаватель Национального университета «Одесская юридическая академия» и руководитель благотворительного фонда «Французский бульвар» Ольга Квасницкая. Имеет юридическое образование, является действующим депутатом Одесского горсовета. Воспитывая четверых детей, пишет докторскую диссертацию.

Предпоследним номером в списке значится 36-летний собственник и директор инвестиционной компании Максим Куцый. Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины, ранее работал в банковском секторе.

Завершает список 44-летний кандидат юридических наук Максим Болдин. Занимается общественной деятельностью, имеет опыт работы депутатом Одесского городского совета V созыва. В прошлом возглавлял ее юридическое управление. Сейчас он глава Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пообещал назначить главу Одесской областной государственной администрации по конкурсу, подобному тому, какой состоялся во Львове.

Источник: Ракурс


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