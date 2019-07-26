Зеленський виставив кандидатури п'ятьох претендентів на голову Одеської ОДА. Фото: "Українські новини"

https://racurs.ua/ua/n124811-zelenskyy-vystavyv-kandydatury-p-yatoh-pretendentiv-na-golovu-odeskoyi-oda-foto.html

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Президент Володимир Зеленський запропонував користувачам соціальних мереж обговорити кандидатури претендентів на пост голови Одеської обласної державної адміністрації.

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На своїй сторінці у Facebook Зеленський звернувся до людей за порадою, опублікувавши список із п’ятьох кандидатів.

Першим у списку значиться 41-річий керівник громадської спілки «Українська асоціація вторинних металів та ресурсів» Андрій Андрейчиков. Правознавець за освітою, в минулому він був керівником на низці підприємств.

Під другим номером 37-річна громадська активістка, волонтерка та підприємець Тетяна Петракевич. Маючи освіту психолога, є слухачкою Української школи політичних студій, а також засновницею і директором одеської «Відкритої європейської школи».

Третьою за списком іде 44-річна викладачка Національного університету «Одеська юридична академія» та очільниця благодійного фонду «Французький бульвар» Ольга Квасніцька. Має юридичну освіту, є чинним депутатом Одеської міськради. Виховуючи чотирьох дітей, пише докторську дисертацію.

Передостаннім номером у списку значиться 36-річний власник і директор інвестиційної компанії Максим Куций. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України, раніше працював у банківському секторі.

Завершує список 44-річний кандидат юридичних наук Максим Болдін. Займається громадською діяльністю, має досвід роботи депутатом Одеської міської ради V скликання. В минулому очолював її юридичне управління. Наразі він голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пообіцяв призначити голову Одеської обласної державної адміністрації за конкурсом, подібним до того, що відбувся у Львові.