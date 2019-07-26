Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський виставив кандидатури п'ятьох претендентів на голову Одеської ОДА. Фото: "Українські новини"

Зеленський виставив кандидатури п’ятьох претендентів на голову Одеської ОДА (ФОТО)

26 лип 2019, 17:43
999

Президент Володимир Зеленський запропонував користувачам соціальних мереж обговорити кандидатури претендентів на пост голови Одеської обласної державної адміністрації.

Loading...

На своїй сторінці у Facebook Зеленський звернувся до людей за порадою, опублікувавши список із п’ятьох кандидатів.

Зеленський виставив кандидатури п'ятьох претендентів на голову Одеської ОДА. Фото зі сторінки президента В.Зеленського у Facebook

Першим у списку значиться 41-річий керівник громадської спілки «Українська асоціація вторинних металів та ресурсів» Андрій Андрейчиков. Правознавець за освітою, в минулому він був керівником на низці підприємств.

Під другим номером 37-річна громадська активістка, волонтерка та підприємець Тетяна Петракевич. Маючи освіту психолога, є слухачкою Української школи політичних студій, а також засновницею і директором одеської «Відкритої європейської школи».

Третьою за списком іде 44-річна викладачка Національного університету «Одеська юридична академія» та очільниця благодійного фонду «Французький бульвар» Ольга Квасніцька. Має юридичну освіту, є чинним депутатом Одеської міськради. Виховуючи чотирьох дітей, пише докторську дисертацію.

Передостаннім номером у списку значиться 36-річний власник і директор інвестиційної компанії Максим Куций. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України, раніше працював у банківському секторі.

Завершує список 44-річний кандидат юридичних наук Максим Болдін. Займається громадською діяльністю, має досвід роботи депутатом Одеської міської ради V скликання. В минулому очолював її юридичне управління. Наразі він голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пообіцяв призначити голову Одеської обласної державної адміністрації за конкурсом, подібним до того, що відбувся у Львові.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Розкрадання газу: матір Онищенка затримали у «Борисполі» через три роки розшуку (ФОТО)

Матір нардепа-втікача Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорті «Бориспіль». Ймовірну учасницю злочинної схеми з розкрадання газу розшукували з серпня 2016 року

Новини України
17:15

Браковані бронежилети для армії: Луценку закидають незаконне втручання в розслідування (ВІДЕО)

Генерального прокурора Юрій Луценко звинувачують у незаконному втручанні у розслідування справи про закупівлю бракованих бронежилетів в оборонному комплексі

Новини України
14:28
Новини партнерів
Загрузка...