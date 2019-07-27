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Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент на пляжі: Зеленський похизувався світлиною з відпочинку в Одесі (ФОТО)

27 лип 2019, 16:21
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Президент України Володимир Зеленський свої вихідні проводить в Одесі.

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Вчора глава держави відвідав концерт свого колишнього проекту «Ліга сміху», а сьогодні завітав на пляж разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом. Фото відпочинку на пляжі з’явилося 27 липня на сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж — через рамки. А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники, — пожартував президент та побажав українцям гарних вихідних.

Зеленський на пляжі. Фото: сторінка Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський прилетів в Одесу на «Лігу сміху» економ-класом авіакомпанії МАУ. Візит глави держави в курортне місто неофіційний і третій з моменту обрання.

Джерело: Ракурс


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