Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124836-prezydent-na-plyaji-zelenskyy-pohyzuvavsya-svitlynou-z-vidpochynku-v-odesi-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський свої вихідні проводить в Одесі.

Loading...

Вчора глава держави відвідав концерт свого колишнього проекту «Ліга сміху», а сьогодні завітав на пляж разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом. Фото відпочинку на пляжі з’явилося 27 липня на сторінці Володимира Зеленського у Facebook.

Ми, всюди охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж — через рамки. А на задньому фоні видно, як засмагають розвідники, — пожартував президент та побажав українцям гарних вихідних.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський прилетів в Одесу на «Лігу сміху» економ-класом авіакомпанії МАУ. Візит глави держави в курортне місто неофіційний і третій з моменту обрання.