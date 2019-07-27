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У Росії розбився літак, є загиблі. Фото: РБК

У Росії розбився літак, є загиблі (ФОТО)

27 лип 2019, 16:10
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У Росії сталася аварія легкомоторного літака. Біля села Дракіно Серпуховського району Московської області літак впав у річку Ока і затонув. Перед цим у ЗМІ була поширена інформація про те, що падіння літака сталося у кар'єр з водою.

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За попередніми даними, у результаті падіння літального засобу загинули двоє людей, які у момент аварії перебували на борту. Про це інформують «РІА-Новини» із посиланням на прес-службу обласного главку МНС.

Згідно із опублікованою інформацією, літак зазнав аварії відразу після зльоту. Точна причина аварії поки не називається, але на думку представника екстрених служб Підмосков’я, літак міг зачепитися за дроти ЛЕП.

На даний момент можливі причини інциденту, а також особи загиблих встановлюються.

У Росії розбився літак, є загиблі. Фото: Головне управління МНС Росії у Московській області

У Росії розбився літак, є загиблі. Фото: Telegram-канал 112

Нагадаємо, що раніше літак впав на територію гіпермаркету у Німеччині. Аварія сталася 20 липня у німецькому місті Баден-Вюртемберг, в результаті якої загинули щонайменше три людини.

Джерело: Ракурс


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