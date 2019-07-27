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КОРД затримав патрульних. Фото: Інформатор

Затримання патрульних у Дніпрі: Зеленський вимагає від Авакова рішучих дій, ДБР відкрило кримінальне провадження

27 лип 2019, 15:53
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Володимир Зеленський, президент України, прокоментував затримання у Дніпрі патрульних спецназом Нацполіції.

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Глава держави вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю із займаної посади. Про це Зеленський 27 липня повідомив у Facebook.

Державне бюро розслідувань сьогодні відкрило кримінальне провадження за фактом затримання в місті Дніпро співробітників патрульної поліції спецпідрозділом Національної поліції КОРД. ДБР перевіряє можливе перевищення влади Віталієм Глуховерею. Ймовірно, що посадовець віддав наказ спецпризначенцям затримати співробітників патрульної поліції, які зупинили його автомобіль, та доправити їх до його кабінету.

Слідчі зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. У відомстві наголосили, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Дніпрі спецпідрозділ КОРД затримав співробітників патрульної поліції, які зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль глави Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері. Інцидент стався ще у вересні 2018 року, але скандальне відео оприлюднили лише зараз.

Джерело: Ракурс


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Затримання патрульних у Дніпрі: Зеленський вимагає від Авакова рішучих дій, ДБР відкрило кримінальне провадження

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальне відео з міста Дніпро, де поліцейський спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили для перевірки автомобіль керівника поліції області

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