Спецназ КОРД заарештував патрульних за затримання авто поліцейського генерала. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n124826-specnaz-kord-zaareshtuvav-patrulnyh-za-zatrymannya-avto-policeyskogo-generala-video.html

Ракурс

У Дніпрі спецпідрозділом КОРД були затримані патрульні, які зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль глави ГУ НП в Дніпропетровській області Віталія Глуховері.

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Інцидент стався ще у вересні 2018 року, але скандальне відео було оприлюднено тільки зараз. На ньому водій автомобіля RangeRover, що не зупинився на знак «Стоп», відмовився пред’являти документи і бурхливо скандалив, дзвонив своєму начальнику і погрожував патрульним. Дане відео опублікували в ніч на 27 липня у спільноті «Київ Оперативний» у Facebook.

На заяви водія, що авто належить генералу Глуховері, патрульні відповіли, що їм абсолютно байдуже, чия машина, і вони зупинили її за порушення ПДР. Надалі на місці події з’явився автомобіль КОРД-а, з якого вийшли спецназівці і почали затримання патрульних.

За словами затриманого правоохоронця, дії спецназу були повністю неправомірними. Він також зазначив, що його затримали як злочинця за те, що він на законних підставах розглянув справу щодо водія. Проте, КОРД це анітрохи не збентежило, і зі словами «Але це був генерал» спецназівці продовжили затримання. Після цього у ролику були зафіксовані фрагменти розмови патрульного з генералом поліції.

У повідомленні під опублікованим відео зазначається, що справжнє призначення підрозділу КОРД-м намагалися приховати від українських громадян: «Виявляється, що цей спецпідрозділ потрібен у ситуаціях, коли „жалкій копчік“ намагається діяти по закону проти інтересів великих чинушних начальників, а авто належить генералу».

Відзначимо, що на даний момент невідомо, чим закінчилася ця ситуація.

Нагадаємо, що раніше прогримів скандал про корупцію у поліції в Одеській області. Головного патрульного Одеси відсторонили від роботи у зв’язку зі скаргами його підлеглої, яка на своїй сторінці у Facebook звинуватила керівництво Нацполіції у некомпетентності.