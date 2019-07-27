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Помер український спортсмен Роман Вірастюк. Фото: "24 канал"

Помер український спортсмен Роман Вірастюк (ФОТО, ВІДЕО)

27 лип 2019, 10:40
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Помер Роман Вірастюк — відомий український спортсмен, капітан збірної України з легкої атлетики. Про це стало відомо сьогодні, 27 липня.

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Срібний призер чемпіонату Європи-1994 року у штовханні ядра, учасник трьох Олімпійських ігор у 1996, 2000 і 2004 році Роман Вірастюк пішов із життя після складної операції. Про це сьогодні повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook.

Прощання з померлим відбудеться в Києві, біля Міністерства молоді та спорту, завтра, 28 липня. Похорони пройдуть в Івано-Франківську 29 липня.

За словами Жданова, смерть Вірастюка — це величезна втрата не тільки для Міністерства молоді та спорту, а й для кожного українця, адже покійний був прекрасним спортсменом, культурним діячем, телеведучим, людиною багатьох талантів і в цілому неординарною особистістю з великим і добрим серцем.

Помер український спортсмен Роман Вірастюк. Фото: "Гордон"

Нагадаємо, що 22 липня помер відомий громадський і політичний діяч, а також один із творців Конституції України Віктор Мусіяка. Юрист помер на 74-му році життя через інфаркту.

Джерело: Ракурс


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