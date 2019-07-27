На Донбасі поранений один український військовий. Фото: ВЛАСНО.info

https://racurs.ua/ua/n124824-na-donbasi-poranenyy-odyn-ukrayinskyy-viyskovyy-oos.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні один український військовослужбовець отримав поранення. За даними штабу ООС, станом на 07.00 27 липня за минулу добу не було зафіксовано порушень режиму тиші.

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Проте, сьогодні, 27 липня, озброєні формування РФ порушили усталений режим припинення вогню, поранивши одного українського бійця. Про це прес-служба штабу ООС повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні вказується, що Збройні Сили України продовжують дотримуватися режиму тиші. На відміну від української сторони, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник зробив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік від Кримського з автоматичного гранатомета.

Відзначимо, що ООС контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Нагадаємо, що так зване «хлібне перемир’я» було введене з 21 липня. Про заборону ведення вогню в Мінську домовилися представники Тристоронньої контактної групи.